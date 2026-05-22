Kyle Busch, dublu campion NASCAR, a decedat la 41 de ani, la scurt timp după ce obţinuse un nou titlu

Pilotul Kyle Busch, dublu câştigător al campionatului automobilistic nord-american NASCAR Cup Series, a decedat subit, joi, la 41 de ani, după o boală gravă, a anunţat familia sa.

Potrivit AP News, Busch se afla în cel de-al 22-lea său sezon în divizia de top a NASCAR, în care a câştigat titluri Cup Series în 2015 şi 2019, precum şi 63 de curse, ceea ce îl pune pe locul al nouălea într-o ierarhia all-time a circuitului.

În total, Busch a reuşit 232 de victorii în cele trei serii ale NASCAR, 102 în the O'Reilly Auto Parts Series şi 69 în Craftsman Truck Series. El câştigase cursa de camioane de la Dover, vinerea trecută.

''Din partea familiei Busch, a tuturor celor de la Richard Childress Racing şi din întregul NASCAR, suntem devastaţi să anunţăm decesul subit şi tragic al lui Kyle Busch'', se arată într-un comunicat comun din partea familiei Busch, a Richard Childress Racing şi NASCAR.

''Întreaga familie NASCAR are inima frântă de pierderea lui Kyle Busch. Viitor membru al Hall of Fame, Kyle a fost un talent rar, care apare o dată la o generaţie. A fost neînfricat, pasionat, un talent imens şi ţinea foarte mult la sport şi la fani. NASCAR a pierdut azi un uriaş al sportului, mult prea repede'', a transmis comunicatul.

Busch testa miercuri simulatorul Chevrolet din Concord când și-a pierdut cunoștința și a fost transportat la un spital din Charlotte, care au vorbit sub protecția anonimatului deoarece detaliile nu au fost făcute publice de echipa sau familia pilotului.

Cu doar o săptămână înainte de tragedie, Kyle Busch câștigase o cursă din Truck Series pe circuitul de la Dover. Totuși, în ultimele săptămâni apăruseră primele semne că starea sa fizică nu era una bună. În timpul unei curse disputate la Watkins Glen, pilotul a acuzat probleme severe de sănătate și a cerut prin radio intervenția imediată a unui medic imediat după finalul cursei.

Busch s-a stins la doar câteva ore după ce se anunţase că a fost internat în spital săptămâna aceasta şi va rata cursa de duminică Coca-Cola 600 de pe Charlotte Motor Speedway.

Kyle Busch lasă în urmă soţia Samantha şi doi copii, un băiat de 11 ani (Brexton) şi o fiică de 4 ani (Lennix). El era fratele lui Kurt Busch (47 ani), pilot inclus în NASCAR Hall of Fame.

