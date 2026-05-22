Noul plan al lui Rutte ca să-l țină pe Trump în NATO: Mai mult armament cumpărat din SUA

Mark Rutte are un nou plan pentru a-l ține pe Donald Trump angajat în NATO: îi va promite noi contracte de apărare în beneficiul Statelor Unite. De altfel, producția de armament este una dintre temele principale discutate azi, la reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO din orașul suedez Helsingborg, relatează POLITICO.

În ultimele săptămâni, șeful NATO a dus o adevărată campanie pentru creșterea semnificativă a producției și a contractelor din industria de apărare, pentru ca summitul NATO de la Ankara, din iulie, să fie un succes, au declarat pentru Politico trei diplomați NATO de rang înalt. Rutte vrea să reducă deficitul de producție din Europa, dar și să transmită un mesaj economic pe placul lui Trump.

"Este foarte bine că Rutte pune accent pe acest lucru la Ankara, astfel încât să putem avea standarde comune, interoperabilitate mai bună și să producem mai mult și mai ieftin. Trebuie să continuăm comerțul și producția comună de arme, iar SUA au unele capabilități unice", a declarat ministrul suedez de Externe, Maria Malmer Stenergard. Planul lui Rutte este "o veste bună și pentru SUA", a afirmat unul dintre diplomați.

Totuși, implicarea puternică a NATO în contractele din industria de apărare riscă să provoace tensiuni cu Uniunea Europeană, mai ales că Bruxelles-ul a propus deja legi și a demarat împrumuturi de miliarde de euro pentru dezvoltarea propriei industrii de apărare. Planul arată cât de dificilă a devenit unirea unei alianțe tot mai tensionate, comentează sursa citată.

Rutte ar urma să prezinte, la summitul de la Ankara, angajamente concrete și dovezi privind creșterea cheltuielilor și producției din industria de apărare. Șeful NATO a insistat public, în repetate rânduri, asupra necesității de a accelera producția și a încurajat companiile să își extindă capacitățile, chiar și în lipsa unor contracte deja semnate.

"Companiile trebuie să profite de oportunitățile de afaceri, iar acum există o oportunitate uriașă. La Ankara veți vedea că acesta este unul dintre principalele subiecte de discuție", a declarat el joi, în Suedia.

Rutte le-a cerut în privat aliaților europeni să vină la summit cu dovezi că au crescut producția și au semnat contracte, a dezvăluit un al patrulea diplomat NATO.

Strategia lui Rutte include încurajarea unor parteneriate comune cu firme americane de apărare, precum și creșterea achizițiilor de armament din SUA, potrivit a doi diplomați NATO. Creșterea producției va reprezenta "o parte uriașă" a declarației finale a summitului, a dezvăluit unul dintre ei.

Documentul final va fi însoțit și de acorduri care nu au fost încă anunțate oficial de NATO, potrivit unei surse apropiate discuțiilor. Printre acestea se află înlocuirea flotei vechi de avioane Boeing 707 AWACS cu aeronave de recunoaștere GlobalEye produse de Saab.

Separat, alianța va prezenta la summit și o actualizare a cadrului din 2013 privind relația NATO cu industria de apărare, care ar putea include măsuri precum integrarea startup-urilor în exerciții militare la nivelul alianței. Totuși, experții avertizează că nu va fi ușoară implementarea planului lui Rutte.

Achizițiile de armament sunt decise la nivel național, iar NATO poate transmite doar "un semnal de cerere", a explicat Becca Wasser, expert în apărare la Bloomberg. Problema este că firmele mici din industria de apărare nu pot investi în noi linii de producție fără contracte ferme.

În plus, eventuala presiune asupra statelor europene să cumpere mai mult armament american riscă să provoace noi tensiuni cu Bruxelles-ul, care încearcă să favorizeze companiile europene prin programele pe care le finanțează.

Georgiana Dulgheru

