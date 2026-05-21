Video A doua româncă din Germania, găsită sub dărâmături. Andreea, scoasă într-un cearceaf alb de pompieri

Noaptea trecută a fost găsită fără viaţă una dintre româncele prinse sub dărâmăturile clădirii prăbuşite în Gorlitz. Era vorba despre Georgiana. Astăzi, 21 mai, pompierii germani au găsit-o şi pe Andreea, cea de-a doua româncă. Din păcate, şi Andreea a fost găsită decedată.

de Cristi Popovici

la 21.05.2026 , 16:59
Galerie (2)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

În urmă cu câteva minute, poliţia germană a făcut anunţul că pompierii au găsit şi trupul celei de-a doua fete, cea de 26 de ani, Andreea. În acest moment, vestea este dată şi familiei fetei care se află deja în Gorlitz. Cumva familia şi-a dat seama ce s-a întâmplat atunci când salvatorii au întins o pânză uriaşă, un cearceaf alb.

Chiar primarul oraşului Gorlitz, care este şi el român, a dat vestea celor din familie. Mama Andreei este cu care a vorbit prima dată. Au fost momente teribile în ultimele 3 zile şi 3 nopţi de când caută salvatorii. Misiunea pompierilor germani nu s-a încheiat pentru că mai au de găsit o persoană, un bărbat cu dublă cetăţenie, bulgară şi germană.

140 de pompieri au participat la această operaţiune de salvare. Au fost folosiţi şi câini special antrenaţi pentru a descoperi orice urmă de viaţă sub dărâmături. 

Articolul continuă după reclamă
Cristi Popovici
Cristi Popovici Like

Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume.

germania romania romance bloc
Înapoi la Homepage
“O tortură” Cunoscutul milionar a dat faliment, apoi şi-a părăsit soţia după ce a găsit mesaje “explicite” în telefonul ei!
&#8220;O tortură&#8221; Cunoscutul milionar a dat faliment, apoi şi-a părăsit soţia după ce a găsit mesaje &#8220;explicite&#8221; în telefonul ei!
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
Scene șocante pe o plajă! O tiktokeriță din România și fiica ei au fost hărțuite
Scene șocante pe o plajă! O tiktokeriță din România și fiica ei au fost hărțuite
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că va reuşi România să găsească o soluţie pentru tinerii care vor să cumpere o locuinţă?
Observator » Ştiri externe » A doua româncă din Germania, găsită sub dărâmături. Andreea, scoasă într-un cearceaf alb de pompieri
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.