Video A doua româncă din Germania, găsită sub dărâmături. Andreea, scoasă într-un cearceaf alb de pompieri
Noaptea trecută a fost găsită fără viaţă una dintre româncele prinse sub dărâmăturile clădirii prăbuşite în Gorlitz. Era vorba despre Georgiana. Astăzi, 21 mai, pompierii germani au găsit-o şi pe Andreea, cea de-a doua româncă. Din păcate, şi Andreea a fost găsită decedată.
În urmă cu câteva minute, poliţia germană a făcut anunţul că pompierii au găsit şi trupul celei de-a doua fete, cea de 26 de ani, Andreea. În acest moment, vestea este dată şi familiei fetei care se află deja în Gorlitz. Cumva familia şi-a dat seama ce s-a întâmplat atunci când salvatorii au întins o pânză uriaşă, un cearceaf alb.
Chiar primarul oraşului Gorlitz, care este şi el român, a dat vestea celor din familie. Mama Andreei este cu care a vorbit prima dată. Au fost momente teribile în ultimele 3 zile şi 3 nopţi de când caută salvatorii. Misiunea pompierilor germani nu s-a încheiat pentru că mai au de găsit o persoană, un bărbat cu dublă cetăţenie, bulgară şi germană.
140 de pompieri au participat la această operaţiune de salvare. Au fost folosiţi şi câini special antrenaţi pentru a descoperi orice urmă de viaţă sub dărâmături.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰Înapoi la Homepage