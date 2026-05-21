Southampton, eliminată definitiv din play-off-ul de promovare în Premier League din cauza spionajului

Reprezentanţii Ligii Engleze au anunţat, miercuri seara, că menţin toate deciziile luate iniţial împotriva clubului Southampton, în celebrul scandal de spionaj care a năucit fotbalul englez.

Southampton, eliminată la "masa verde" din play-off-ul de promovare în Premier League
Iniţial, Southampton obţinuse pe teren dreptul de a juca cu promovarea pe masă, în finala cu Hull City, după ce trecuse, în semifinalele play-off-ului de promovare în Premier League, de Middlesbrough, 0-0 în deplasare şi 2-1, după prelungiri, pe teren propriu.

Totuşi, oficialii lui Middlesbrough au contestat rezultatele dublei, acuzându-i pe cei de la Southampton de spionaj, respectiv că le-au înregistrat în mod ilegal una dintre şedinţele de pregătire.

Oficialii Ligii Engleze au decis excluderea celor de la Southampton din play-off-ul de promovare şi penalizarea lor cu 4 puncte în viitorul sezon din Championship.

Cei de la Southampton au contestat decizia şi şi-au asumat vina, în speranţa că vor fi iertaţi, dar oficialii Ligii Engleze de fotbal au rămas ferm pe poziţii, astfel că Middlesbrough joacă în finala play-off-ului, cu Hull City, pe Wembley, pe 23 mai 2026.

Învingătoarea dintre cele două formaţii promovează în prima ligă engleză, alături de primele două clasate din sezonul regulat al Championship, Coventry City şi Ipswich Town.

