Accident pe cât de violent, pe atât de neobişnuit, petrecut în Călăraşi. Un şofer care conducea agresiv a scăpat maşina de sub control şi a spulberat o femeie de 72 de ani. De parcă nu era de ajuns, conducătorul auto a coborât, a smucit victima întinsă pe asfalt şi a aşezat-o pe o bancă. Femeia este acum în stare critică, la spital. Imaginile, obţinute în exclusivitate de Observator, au puternic impact emoţional.

Femeia de 72 de ani a mai apucat doar să ridice o mână să-i facă semn şoferului înainte de a fi lovită în plin. Conducătorul auto scapă maşina de sub control, o loveşte şi o ia pe capotă. O târăşte câţiva metri, o izbeşte de zidul unui magazin şi apoi îşi continuă cursa nebună pe trotuar. Ieşit în grabă din maşină, individul face a doua greşeală care îi putea fi fatală femeii. În loc să aştepte sosirea ambulanţei, ridică victima de pe asfalt şi o tărăşte până la o bancă din apropiere.

Bărbatul de 36 de ani ar fi pierdut controlul volanului după ce a ieşit din acest sens giratoriu. Poliţiştii l-au testat pentru consum de alcool sau droguri, dar rezultatele au arătat că acesta nu se urcase la volan sub influenţa substanţelor interzise. Camerele de supraveghere arată că şoferul conducea agresiv prin localitate. Cu câteva clipe înainte de accident, tura motorul chiar în dreptul parcării unde avea să lovească femeia. Cu scârţâit de roţi a intrat apoi în sensul giratoriu, doar pentru a se întoarce de unde a plecat.

"Conducătorul auto a fost destul de emoţionat. În loc să apese pe frână, probabil a apăsat pe acceleraţie. Doamna a fost luată pe capotă", a declarat Ştefan Ion, primar Chirnogi. Individul care a provocat accidentul este un inginer pasionat de maşini, care pe reţelele de socializare se prezintă drept Mişu Sicilianu. Iar plăcerea sa pare a fi să şicaneze şoferii cu maşini scumpe pe care îi întâlneşte în trafic.

"În urma verificărilor efectuate de către poliţişti, s-a constatat faptul că autoturismul nu deţine o poliţă RCA valabilă, iar inspecţia tehnică periodică era expirată", a declarat Bianca Ghiveci, IPJ Călărași. Individul este cercetat acum în libertate pentru vătămare corporală din culpă. Victima sa, tot o ingineră dar ieşită la pensie, este în stare critică la un spital din Bucureşti.

