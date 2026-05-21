Jaqueline Cristian, calificare remarcabilă în semifinalele turneului de tenis de la Strasbourg

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, joi, în semifinalele turneului feminin de tenis de la Strasbourg (Franţa), competiţie dotată cu premii în valoare de peste un milion de euro.

Jaqueline Cristian s-a calificat în semifinalele turneului feminin de tenis de la Strasbourg - Profimedia

Jaqueline, locul 33 mondial, a avut nevoie de mai mult de două ore şi jumătate pentru a se impune, scor 7-6, 3-6, 6-2, în disputa din sferturi cu australianca Daria Kasatkina, locul 62 mondial.

Graţie acestui succes, Jaqueline Cristian şi-a asigurat un cec în valoare de 57.395 de euro, dar şi 195 de puncte WTA care îi oferă posibilitatea de a spera la accederea între cele mai bune 30 de jucătoare ale lumii înainte de participarea la Roland Garros, al doilea Grand Slam de tenis al anului.

În penultimul act al turneului de la Strasbourg, Jaqueline Cristian dă piept cu învingătoarea dintre canadianca Victoria Mboko (locul 9 mondial, principala favorită a competiţiei) şi canadianca Leylah Fernandez (locul 24 mondial, a 7-a favorită a turneului).

Articolul continuă după reclamă

Jaqueline Cristian şi Victoria Mboko nu s-au mai întâlnit până acum. Jaqueline Cristian şi Leylah Fernandez s-au mai întâlnit de două ori până acum, iar cele două sportive şi-au împărţit victoriile. Jaqueline s-a impus la Indian Wells, anul trecut, 5-7, 7-6, 6-3, iar canadianca şi-a luat revanşa la Monterrey, tot anul trecut, 6-3, 7-5.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰