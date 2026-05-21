Jaqueline Cristian, calificare remarcabilă în semifinalele turneului de tenis de la Strasbourg

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, joi, în semifinalele turneului feminin de tenis de la Strasbourg (Franţa), competiţie dotată cu premii în valoare de peste un milion de euro.

Jaqueline Cristian s-a calificat în semifinalele turneului feminin de tenis de la Strasbourg Jaqueline Cristian s-a calificat în semifinalele turneului feminin de tenis de la Strasbourg - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Jaqueline, locul 33 mondial, a avut nevoie de mai mult de două ore şi jumătate pentru a se impune, scor 7-6, 3-6, 6-2, în disputa din sferturi cu australianca Daria Kasatkina, locul 62 mondial.

Graţie acestui succes, Jaqueline Cristian şi-a asigurat un cec în valoare de 57.395 de euro, dar şi 195 de puncte WTA care îi oferă posibilitatea de a spera la accederea între cele mai bune 30 de jucătoare ale lumii înainte de participarea la Roland Garros, al doilea Grand Slam de tenis al anului.

În penultimul act al turneului de la Strasbourg, Jaqueline Cristian dă piept cu învingătoarea dintre canadianca Victoria Mboko (locul 9 mondial, principala favorită a competiţiei) şi canadianca Leylah Fernandez (locul 24 mondial, a 7-a favorită a turneului).

Articolul continuă după reclamă

Jaqueline Cristian şi Victoria Mboko nu s-au mai întâlnit până acum. Jaqueline Cristian şi Leylah Fernandez s-au mai întâlnit de două ori până acum, iar cele două sportive şi-au împărţit victoriile. Jaqueline s-a impus la Indian Wells, anul trecut, 5-7, 7-6, 6-3, iar canadianca şi-a luat revanşa la Monterrey, tot anul trecut, 6-3, 7-5.

jaqueline cristian victorie strasbourg jaqueline cristian calificare strasbourg
Înapoi la Homepage
“O tortură” Cunoscutul milionar a dat faliment, apoi şi-a părăsit soţia după ce a găsit mesaje “explicite” în telefonul ei!
&#8220;O tortură&#8221; Cunoscutul milionar a dat faliment, apoi şi-a părăsit soţia după ce a găsit mesaje &#8220;explicite&#8221; în telefonul ei!
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
Scene șocante pe o plajă! O tiktokeriță din România și fiica ei au fost hărțuite
Scene șocante pe o plajă! O tiktokeriță din România și fiica ei au fost hărțuite
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că va reuşi România să găsească o soluţie pentru tinerii care vor să cumpere o locuinţă?
Observator » Sport » Jaqueline Cristian, calificare remarcabilă în semifinalele turneului de tenis de la Strasbourg
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.