Românii strâng cureaua, iar vitrinele rămân pustii.Tot mai multe magazine se închid. Retailerii renunță la showroom-uri și chirii uriașe și mută lupta pentru clienți în online, aplicații, livrări rapide și lockere. Valul nu lovește doar România. Comerțul își schimbă fața și în marile piețe internaționale.

Mallurile și centrele comerciale pierd teren în fața unui adversar care nu doarme niciodată: comerțul online. Tot mai multe magazine fizice dispar.

Un important magazin de îmbrăcăminte și încălțăminte a funcționat în această clădire din Militari timp de 19 ani. A fost închis la începutul lui 2026 și s-a concentrat pe platforma online. Un alt retailer important din același domeniu a închis 17 unități în ultimele luni.

În România, dar și pe marile piețe internaționale, companiile reduc costurile din offline și mută investițiile în online. Cel mai mare retailer român și-a închis mare parte dintre showroom-uri, iar cea mai mare companie de curierat a renunțat complet la recepțiile pentru clienți. Viitorul se livrează acum în lockere și puncte de colectare.

"Am văzut acest trend de scădere de consum, real income scade, trebuie să ne pregătim că vor urma ani în care lucrurile vor fi mai dificile. În aprilie anul acesta am renunțat la 300 de oameni, cam 3% din total angajați. A trebuit să facem niște alegeri. Adică am investit mai mult în alte zone și mai puțin în alte zone. Zonele în care am ales să investim mai puțin au fost cele afectate. O zonă a fost cea de offline, am închis din showroom-uri. De ce am ales să închidem din showroom-uri? Nu vedeam soluții, showroom-urile vindeau mult electro-IT, eMAG vinde mult mai multe categorii și nu vedeam cum să ținem vânzările la un nivel bun", a explicat Tudor Manea, CEO retailer.

Valul închiderilor lovește și giganții internaționali din modă. Sute de magazine au dispărut la nivel global, inclusiv din România. Explicația: cumpărături mai calculate și tot mai multe comenzi făcute din telefon, de pe canapea.

"Mai comand și online, când prind reduceri, de exemplu. Adidașii mi i-am luat online. Nu atât de des, devine ca o adicție cumva. Doar apeși, ai și plătit și vine comanda la tine acasă și gata", a spus un client.

"Fac mai multe cumpărături online decât cumpărături fizice. Pot să-mi iau mai multe lucruri deodată. Altfel trebuie să mă plimb prin magazine, presupune efort fizic, sunt și reduceri, e mai convenabil. Magazinele nu prea mai au cumpărători, că toți din generația noastră se axează pe online", a spus un cuplu.

În vremuri incerte, banii merg acolo unde rezultatele se văd rapid.

"Online-ul e preponderent un canal unde poți urmări lucrurile și le poți măsura. E foarte important să măsori impactul investiției, randamentul, pe când în locațiile fizice nu sunt toate lucrurile în controlul tău și nu sunt atât de ușor de măsurat și cuantificat. Tocmai de aceea, acum, când vremurile sunt incerte, tot mai mulți aleg să investească acolo unde lucrurile sunt măsurabile, predictibile", a declarat Cristi Movilă, președintele Asociației Magazinelor Online din România.

Specialiștii mizează pe inteligența artificială în viitorul comerțului online.

"E mult mai ușor să dezvolți ceva, să adaugi o funcționalitate nouă, să pui ceva în fața clientului decât îmi e să schimb layout-ul magazinului. E foarte ușor să aduc un refresh aplicației, un asistent virtual, de exemplu", a mai spus Cristi Movilă.

Datele de la Statistică arată că opt luni la rând românii au cumpărat mai puțin. Declinul a început încă din august anul trecut, odată cu mărirea TVA și a accizelor. În plus, Comisia Europeană și-a redus estimările pentru economia României: creșterea din 2026 ar urma să fie aproape zero, de doar 0,1%.

Georgiana Pocol

