Argentina, recital la primul meci de după retragerea lui Messi 

Naţionala de fotbal a Argentinei a susţinut, miercuri seara, primul meci de după retragerea din naţională a lui Lionel Messi, iar trupa antrenată de Lionel Scaloni a arătat că nu suferă foarte mult după retragerea marelui fotbalist.

Argentina a dat recital la primul meci de după retragerea lui Messi - Profimedia

Argentina a dat recital împotriva Boliviei şi s-a impus, scor 4-0, la capătul unui meci în care a strălucit Nico Paz, 22 de ani, de la Como, semn că viitorul "pumelor" este pe mâini bune.

Nico Paz şi-a trecut în cont un gol şi o pasă decisivă, celelalte reuşite ale Argentinei purtând semnătura unor fotbalişti consacraţi precum Lautaro Martinez, Cristian Romero sau Jose Lopez.

Lionel Scaloni, selecţionerul Argentinei, a decis ca, după retragerea lui Lionel Messi, banderola de căpitan de echipă să fie purtată de Cristian Romero, fundaşul lui Atletico Madrid.

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Locotenenţii acestuia sunt portarul Emiliano Martinez, de la Chelsea Londra, şi atacantul Lautaro Martinez, de la Internazionale Milano.