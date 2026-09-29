Şeful lui Manchester City, convins că procesul ce-i vizează pe "cetăţeni" va mai dura mult timp
Ferran Soriano (dreapta) este directorul executiv al lui Manchester City - Profimedia
Echipa engleză Manchester City este în pericol de a fi aspru pedepsită, după ce oficialii clubului au fost găsiţi vinovaţi de comiterea a numeroase infracţiuni economice.
Se vorbeşte inclusiv despre posibilitatea ca Manchester City să fie retrogradată până la nivel de amatori sau chiar desfiinţată, însă şefii "cetăţenilor" sunt convinşi că dosarul este departe de a fi finalizat.
După Khaldoon Al Mubarak, preşedintele lui Manchester City, şi Ferran Soriano, directorul executiv al grupării, anunţă că este convins că "va mai dura mult timp" până când se va încheia procesul în care este implicată echipa.
De asemenea, Ferran Soriano a transmis că, în mod cert, oficialii clubului vor contesta acuzaţiile.
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