Wrestlerul englez Pac a murit la numai 40 de ani 

Lumea sportului este în doliu după ce s-a anunţat decesul celui care a fost Benjamin Satterley, un wrestler englez în vârstă de numai 40 de ani.

Satterley activa în promoţia All Elite Wrestling, sub numele de ring Pac, dar a făcut parte şi din mai celebra companie World Wrestling Entertainment, unde a activat sub numele de ring Adrian Neville sau Neville.

La mai puţin de 24 de ore de la meciul disputat împotriva lui Andrade El Idolo, la AEW All Out, gală organizată în Illinois, trupul neînsufleţit al lui Pac a fost descoperit, într-o maşină închiriată, în parcarea unui restaurant din Des Plaines, Illinois.

Imediat, autorităţile au demarat o anchetă, pentru a stabili circumstanţele în care s-a produs decesul, însă toate dovezile arată că ar fi fost vorba despre o moarte naturală, în ciuda faptului că wrestlerul avea numai 40 de ani.