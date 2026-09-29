Kevin De Bruyne, scandal cu arbitrul în UEFA Nations League din cauza noii reguli

Cunoscut de obicei drept un fotbalist extrem de liniştit, belgianul Kevin De Bruyne a fost implicat într-un scandal de proporţii la meciul jucat de naţionala ţării sale împotriva Franţei, 0-1, în noua ediţie a UEFA Nations League.

Kevin De Bruyne s-a certat cu arbitrul în meciul Belgia - Franţa, 0-1, din UEFA Nations League - Profimedia

În prima repriză a duelului de la Bruxelles, Kevin De Bruyne a încasat un balon în plină figură şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pentru că noul protocol arată că un fotbalist care are nevoie de îngrijiri medicale trebuie să părăsească suprafaţa de joc pentru un minut, arbitrul sloven Rade Obrenovic l-a invitat pe De Bruyne să părăsească terenul, moment în care belgianul şi-a pierdut cumpătul.

Belgianul l-a împins şi l-a insultat pe arbitru, dar în cele din urmă a părăsit terenul de joc în mod regulamentar, dar fără să încaseze vreun cartonaş pentru izbucnirea sa.

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Dacă De Bruyne ar fi încasat măcar un cartonaş galben, atunci belgianul ar fi riscat foarte mult în condiţiile în care, până la urmă, el a fost avertizat de centralul sloven în repriza a doua.

Belgia - Franţa s-a încheiat 0-1, graţie unui gol marcat de Olise, în minutul 88, la capătul unui meci în care Franţa a avut 65% posesia şi 7-2 la şuturi pe poartă.