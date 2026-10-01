Un dezastru aviatic catastrofal care ar fi putut căpăta proporțiile atacurilor de la 11 Septembrie a fost evitat în mod miraculos la bordul unei curse flydubai. Copilotul aeronavei care transporta 174 de pasageri l-a înjunghiat pe căpitan şi a încercat să prăbuşească avionul. Aeronava a căzut, practic, în gol aproape 5.000 de metri, în câteva zeci de secunde. Pasagerii şi însoţitorii de bord au intervenit eroic şi au reuşit să-l imobilizeze pe atacator. Doi piloţi de rezervă au aterizat aeronava în siguranţă, în Arabia Saudită. Copilotul, un cetăţean din Oman, a fost arestat. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a numit incidentul un atac terorist jihadist şi le-a mulţumit celor care s-au luptat în cabina piloţilor. După ce au petrecut opt ore la sol, pasagerii au plecat spre Israel cu un alt avion.

La aproximativ 90 de minute de la decolare, în momentul în care a pătruns în spațiul aerian iordanian, zborul FlyDubai spre Tel Aviv a transmis codurile de alertă folosite în caz de urgenţă şi în cazul deturnărilor, apoi a dispărut de pe radar.

"Fiica mea era la bordul avionului. A crezut că o să moară!", a povestit Yasmin Abukasis, mama unei pasagere.

Filmul atacului din cockpit

La bord, pasagerii au trecut prin clipe de groază. În mai puţin de un minut, avionul a căzut în gol peste 5.000 de metri.

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Totul după ce copilotul, un bărbat din Oman care lucra de mai puţin de un an pentru compania din Emirate, a preluat controlul aeronavei şi a încercat să o prăbuşească. Comandantul a oprit atacul, dar a fost înjunghiat. A apucat să descuie, totuşi, uşa cockpitului.

"Au auzit voci sau țipete. Cineva cerea ajutor. Era un pilot. Striga: "Ajutor, ajutor, ajutor!", a continuat Yasmin Abukasis.

"Câţiva israelieni au fugit spre pilot, care a scos un cuțit și a încercat să-l ucidă pe celălalt pilot. Ceilalți l-au imobilizat, apucându-l de mână și trântindu-l la podea. Peste tot în jur era mult sânge", mai spune femeia.

Pasagerii au intervenit şi l-au imobilizat pe copilot

"Suntem la bordul avionului deturnat. În acest moment, i-am neutralizat pe teroriști și ne pregătim de aterizare. Dacă mă aude cineva, avem nevoie de ajutor!", a transmis pe social media un pasager.

Comenzile avionului au fost preluate, în cele din urmă, de alţi doi piloţi, care erau în timpul liber, printre pasageri. Imaginile de la aterizare arată daune la stabilizatorul de pe coada avionului, provocate, cel mai probabil, de căderea în gol.

Pasagerii au fost întâmpinaţi cu urale pe aeroportul din Tabuk, Arabia Saudită.

Mossadul verifică cum a primit copilotul permisiunea de a opera zborul

Mossadul încearcă să afle cum a fost posibil ca un cetățean din Oman, ţară care nu recunoaşte statul evreu, să primească permisiunea de a opera un zbor direct spre capitala Tel Aviv. Premierul Netanyahu i-a mulţumit celui care şi-a riscat viaţa să îi salveze pe ceilalţi.

"Iată, un erou! Tu ești un erou! Suntem o națiune de lei. Te văd, văd un leu, un mare erou!", a declarat premierul Benjamin Netanyahu.

"Cineva a țipat. Știam că are loc un atac, pentru că o femeie a strigat "înjunghiere", iar avionul s-a zguduit puternic. În acel moment am alergat spre cabina de pilotaj, iar avionul a intrat în picaj. Ușa era descuiată. Am reușit cumva să o deschidem", a explicat Yaniv Hayun, pasagerul care a intervenit în timpul atacului din cockpit.

Trump a discutat cu Netanyahu despre incident

Donald Trump a vorbit cu premierul israelian despre incident.

"Cred că este o poveste incredibilă. Copilotul era probabil un terorist sau poate un nemernic", a anunţat Donald Trump, preşedintele SUA.

Zborurile de pe ruta Dubai - Tel Aviv se vor relua abia în noiembrie, după ce se va termina ancheta.