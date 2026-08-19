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AS Roma l-a cumpărat pe noul copil-minune al fotbalului portughez 

Rodrigo Mora a fost primit cu braţele deschise de fanii lui AS Roma Rodrigo Mora a fost primit cu braţele deschise de fanii lui AS Roma - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 19.08.2026, 14:35 | Modificat la 19.08.2026, 14:37

Italienii de la AS Roma au dat o adevărată lovitură în mercato, reuşind să-l înregimenteze pe mijlocaşul Rodrigo Mora, jucător considerat drept noul copil-minune al fotbalului portughez.

AS Roma l-a luat pe Rodrigo Mora de la FC Porto, într-o afacere care i-ar putea costa pe italieni până la 52 de milioane de euro, în funcţie de prestaţiile portughezului şi rezultatele obţinute de Roma cu Rodrigo Mora pe teren.

Mutarea vine la circa un an după ce Rodrigo Mora a ratat, din diferite motive, un transfer la Al Ittihad care le-ar fi putut aduce portughezilor şi mai mulţi bani.

Deşi a avut diferite probleme cu antrenorul lui FC Porto, italianul Francesco Farioli, fiind nemulţumit de numărul de minute de joc primite, Rodrigo Mora a reuşit, totuşi, să înscrie 16 goluri şi să ofere şase pase decisive, în 80 de meciuri jucate pentru FC Porto, deşi abia a împlinit 19 ani.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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