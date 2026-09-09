Revenirea lui Messi şi a lui Rodri, doi foşti câştigători, o majoritate de spanioli, dar, mai ales, din nou, nouă jucători de la Paris-SG, un record egalat: lista celor treizeci de jucători nominalizaţi la Balonul de Aur.

Balonul de Aur 2026: cei 30 de nominalizați, cu 9 jucători de la PSG și revenirea lui Messi și Rodri - Facebook - Ballon d'Or

După cele două victorii consecutive din Liga Campionilor, parizienii domină din nou cu prezenţa lor lista pretendenţilor la Balonul de Aur 2026, cu nouă jucători nominalizaţi, printre care şi deţinătorul trofeului, Ousmane Dembélé, candidat la propria succesiune.

Este pentru prima dată de la Karim Benzema în 2023 când câştigătorul din anul precedent îşi va apăra titlul. După două ediţii fără niciun fost laureat, "Dembouz" este însoţit de Rodri şi de inamovibilul Lionel Messi, care revine la 39 de ani după o Cupă Mondială extraordinară.

Cu nouă reprezentanţi, Paris-SG egalează recordul său din sezonul trecut, pe care îl împărtăşeşte cu Real Madrid din 2003, într-o listă de 50 de nume, precum şi cu cel din 2018, din perioade în care jucătorii selectaţi erau aleşi pe baza anului calendaristic şi nu a sezonului sportiv.

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Pentru a treia oară, după 2025 şi 1956, Ligue 1 este campionatul cel mai bine reprezentat într-o listă fără portari, marcată de căderea în clasament a Seriei A (cu un singur jucător nominalizat). Parizienii vor fi chiar zece la ceremonie, incluzându-l şi pe Ferran Torres, transferat în această vară de la FC Barcelona.

Lista nominalizaţilor pentru Balonul de Aur: