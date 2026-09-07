Ionuţ Cojocaru a marcat în campionatul Maltei
Ionuţ Cojocaru a marcat în campionatul Maltei - Profimedia
Atacantul Ionuţ Cojocaru a marcat pentru Sliema Wanderers, care a învins-o pe Birkirkara cu scorul de 2-1, duminică seara, pe teren propriu, în etapa a patra a campionatului de fotbal al Maltei.
Sliema a deschis scorul prin atacantul grec Nikolaos Karelis (35 - penalty), iar Cojocaru a dublat avantajul după pauză (53). Golul de onoare al oaspeţilor a fost înscris de mijlocaşul brazilian Fernandinho, care în sezonul trecut a jucat la Sliema.
Cojocaru, transferat în această vară de la Farul Constanţa, are două goluri marcate pentru Sliema în două partide.
Floriana este lider cu 10 puncte, urmată de Mosta FC, 10 puncte, Valletta FC, 9 puncte, etc. Sliema se află pe locul 7, cu 6 puncte.
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