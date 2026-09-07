Tyson Fury afirmă că meciul său cu Anthony Joshua a fost anulat

Boxerul britanic Tyson a sugerat că mult aşteptatul meci împotriva compatriotului său Anthony Joshua a fost anulat şi l-a provocat pe ucraineanul Oleksandr Usik la o nouă confruntare, informează DPA, citaţi de Agerpres .

Fury şi Joshua au purtat negocieri pentru duelul lor care urma să beneficieze de o bursă foarte generoasă, dar autointitulatul "Gipsy King" a devenit nerăbdător din cauza lipsei confirmării luptei de către adversarul său, pe care l-a numit "laş" la începutul săptămânii.

"Lui AJ i s-a făcut din nou frică, încă o dată. După 11 ani, i s-a făcut iarăşi frică. Asta mă va duce doar la o luptă cu Oleksandr Usik. Oleksandr eşti antrenorul lui (Joshua) şi sensei-ul lui şi ştii că e un ticălos slab la minte şi că nu s-ar lupta niciodată cu Gipsy King, lucru pe care tu ai avut curajul să-l faci de două ori", a scris Fury într-o postare pe reţelele de socializare.

"Ai câştigat data trecută, bravo ţie. Mult succes, hai să o facem din nou. Hai să o repetăm în noiembrie. Mingea este acum în terenul tău. Vrei să te baţi cu mine anul acesta, 2026, sau renunţi? Anunţă-mă pentru că acum caut un nou adversar", a adăugat britanicul.

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Promotorul lui Anthony Joshua, Eddie Hearn, a declarat anterior că un acord cu Tyson Fury depinde de bursa clientului său.

Se aştepta ca arena Madison Square Garden din New York să fie anunţată ca locaţie, în ciuda faptului că tabăra lui Joshua prefera stadionul Wembley din Londra, deoarece Sela, compania de promovare deţinută de statul saudit care finanţa lupta, dorea o audienţă americană mai mare pe Netflix.