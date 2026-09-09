Atac cu drone la graniţa R. Moldova cu Ucraina. Doi morţi şi doi răniţi. Reacţia Maiei Sandu

Un atac cu drone a avut loc, marţi seara, în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina. A fost vizat punctul de trecere a frontierei Starokazacie din Ucraina, care este momentan nefuncţional. Doi cetăţeni ucraineni au murit, iar alte două persoane au fost rănite.

Atac cu drone la graniţa Republicii Moldova cu Ucraina. Doi ucraineni ucişi, alte două persoane au fost rănite - Facebook/Maia Sandu

"Poliţia de Frontieră informează despre un incident produs în noaptea de 8 spre 9 septembrie 2026, în apropierea frontierei dintre Republica Moldova şi Ucraina, în zona punctului de trecere Tudora (Republica Moldova) - Starokazacie (Ucraina). Potrivit informaţiilor comunicate de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, în intervalul orelor 23:35 - 00:05, punctul de trecere a frontierei Starokazacie a fost atacat de o dronă, iar alte două aparate de zbor fără pilot la bord au căzut în apropierea acestuia. Aparatele de zbor au căzut pe teritoriul Ucrainei", a transmis, miercuri, Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova.

Sursa citată a precizat că, în urma atacului, infrastructura punctului ucrainean de trecere a frontierei a fost afectată, iar activitatea punctului de trecere Tudora (RM) - Starokazacie (UA) a fost sistată.

"La ora 23:35, toate persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate. Iar, în jurul orei 23:40, o patrulă mobilă a Poliţiei de Frontieră a auzit patru explozii şi a observat lumină produsă de explozii pe teritoriul Ucrainei, pe direcţia Tudora (Republica Moldova) - Starokazacie (Ucraina). În acel moment, pe teritoriul Ucrainei se înregistra alertă aeriană. Ulterior, la ora 01:45, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a comunicat că, în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazacie, două persoane civile au decedat, iar alte două au fost rănite", mai arată sursa citată.

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PTF Starokazacie rămâne neoperaţional la acest moment.

Doi ucraineni, ucişi în urma atacului cu drone

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova a precizat că, la moment, nu sunt confirmați cetățeni ai Republicii Moldova printre persoanele decedate.

Un cetăţean al Republicii Moldova a fost însă rănit, dar a refuzat spitalizarea, relatează deschide.md.

Reacţia preşedintei Maia Sandu

"Orașe și comunități au fost atacate, războiul brutal ajungând până la hotarul nostru. La punctul de trecere Starokazacie, pe teritoriul Ucrainei, la numai 1 kilometru de Republica Moldova, două persoane, a căror identitate încă nu a putut fi stabilită, și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone. Iar ieri, încă o dronă rusească a intrat în spațiul nostru aerian. A trecut în România, a revenit și s-a prăbușit în raionul Rîșcani. Chiar dacă nu a făcut victime, o asemenea încălcare înseamnă un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri, pentru sate și orașe, pentru avioanele care ne traversează cerul", a scris Maia Sandu.

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Preşedintele a mai scris că este greu de crezut că mai există persoane care încearcă să-i convingă pe moldoveni că Rusia nu este agresorul.

"Să negi pericolul în timp ce dronele și rachetele rusești seamănă moarte și pun Moldova în calea pericolului și să critici eforturile țării tale de a-și consolida sistemul de apărare înseamnă să alegi trădarea în locul siguranței propriului popor", a adăugat ea.

Nu au fost identificate fragmente de dronă pe teritoriul R. Moldova

Instituţia citată precizează că pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru securitatea populaţiei.

„Poliţia de Frontieră, de comun cu celelalte autorităţi, monitorizează în continuu situaţia, în vederea gestionării acesteia, şi menţine legătura cu autorităţile competente din Ucraina. Cetăţenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii sunt îndemnaţi să îşi păstreze calmul, să se adăpostească într-un spaţiu sigur, în interiorul locuinţelor, şi să urmărească exclusiv informaţiile transmise de autorităţi. De asemenea, oamenii sunt rugaţi să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniţii sau alte obiecte necunoscute şi să anunţe imediat autorităţile prin Serviciul 112”, este mesajul transmis de autorităţi.