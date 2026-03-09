Antena Meniu Search
Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Chongqing 2026

Bernadette Szocs şi Eliza Samara sunt reprezentantele României la WTT Champions Chongqing 2026, turneul cu premii totale de 800.000 de dolari ce se va desfăşura în perioada 10-15 martie.

Eliza Samara şi Bernadette Szocs Eliza Samara şi Bernadette Szocs - Profimedia

Evenimentul reprezintă a doua întrecere majoră din acest an de această categorie, după WTT Champions Doha, și îi aduce la start pe cei mai valoroși jucători din tenisul de masă la nivel mondial.

Bernadette Szocs şi Eliza Samara vor evolua la WTT Champions Chongqing 2026

În turul 1, Eliza Samara se va duela cu Kuai Man, marţi dimineaţă, de la ora 05:00. Partida Bernadette Szocs – Lily Zhang va avea loc miercuri, de la ora 08:30, se arată pe pagina de Facebook a FRTM.

bernadette szocs eliza samara tenis de masa
