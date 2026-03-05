Rezultate Cupa României: Se cunosc trei dintre semifinaliste

Marţi şi miercuri s-au jucat primele trei meciuri din sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, astfel că ştim, deja, primele trei semifinaliste ale competiţiei.

Se cunosc trei dintre semifinalistele Cupei României la fotbal - frf.ro

Balul a fost deschis de Universitatea Cluj, formaţie care a fost obligată să revină de la 0-1 pentru a se impune, cu 2-1, în sfertul de finală jucat împotriva celor de la AFC Hermannstadt.

Oaspeţii au deschis scorul, prin Simba, imediat după pauză, iar Universitatea a dat lovitura pe finalul timpului regulamentar de joc, graţie golurilor marcate de Mendy şi Macalou.

Deşi pornea mare favorită, FC Argeş a trecut cu greu de Gloria Bistriţa, 3-2, după prelungiri. Kevin Brobbey a deschis scorul pentru piteşteni, însă, oarecum surprinzător, bistriţenii au întors rezultatul, prin golurile marcate de Mogoş şi Lehaire.

Articolul continuă după reclamă

Părea că ne îndreptăm spre o mare surpriză, însă Brobbey a fost de o altă părere, reuşind să egaleze la ultima fază a meciului şi să ducă duelul în prelungiri.

Mai proaspeţi pe final, piteştenii au înscris golul calificării în minutul 111, prin Moldoveanu, şi au profitat şi de eliminarea lui Cavar din tabăra adversă.

De prelungiri a avut nevoie, pentru a se califica în semifinale, şi Universitatea Craiova, formaţie care a trecut, scor 3-1, de CFR Cluj. Mora a deschis scorul, pentru olteni, iar CFR a egalat, în ultimul minut, prin Cordea. Universitatea a controlat, însă, reprizele suplimentare şi a reuşit să puncteze de încă două ori, prin Creţu şi Baiaram.

FC Argeş - Universitatea Cluj este prima semifinală a Cupei României la fotbal, în timp ce Universitatea Craiova trebuie să aştepte duelul dintre Dinamo Bucureşti şi Metalul Buzău, de joi seara, de la ora 20.00, pentru a-şi afla adversara din penultimul act al competiţiei.

Semifinalele Cupei României se joacă în perioada 21-23 aprilie 2026, în timp ce marea finală este programată a avea loc pe 13 mai 2026, la Sibiu.

Cristi Ioniţă Like Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio. ➜

Întrebarea zilei Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰