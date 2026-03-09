Tânără de 17 ani din Gorj, lovită şi băgată în portbagaj de iubit. Ea a sunat la 112 cu telefonul bărbatului

O tânără de 17 ani din judeţul Gorj a fost agresată de iubitul ei, în urma unui conflict generat de gelozie, trasă din maşina în care cei doi se aflau şi forţată să intre în portbagaj. Fata a reuşit să sune la 112 de pe telefonul bărbatului, iar acesta a aruncat telefonul tinerei în pădure. Tânărul de 23 de ani a fost reţinut.

"La data de 8 martie 2026, în jurul orei 03:20, poliţişti din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Târgu Cărbuneşti au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o tânără, de 17 ani, din Albeni, cu privire la faptul că în timp ce se afla în oraşul Ţicleni, pe fondul unui conflict spontan generat de gelozie, ar fi fost lovită cu pumnul în zona pieptului, după care introdusă în portbagajului autoturismului prietenului său, de 23 de ani, din Ţicleni, împotriva voinţei sale", a transmis, luni, IPJ Gorj.

Tânăra a sunat la 112 de pe telefonul bărbatului

Instituţia precizează că a fost constituită o echipă operativă, care s-a deplasat la domiciliul victimei, unde tânăra a fost identificată şi condusă la sediul Poliţiei pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt. "Din primele cercetări efectuate de poliţişti, a reieşit faptul că în noaptea de 7 spre 8 martie a.c., în jurul orei 01:30, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe DJ 675 din direcţia oraşului Ţicleni către Târgu-Cărbuneşti, bărbatul de 23 de ani, pe fondul geloziei, ar fi avut un conflict cu concubina sa, de 17 ani, în urma căruia, ar fi oprit maşina şi ar fi deschis cu forţa portiera dreapta faţă, de unde ar fi tras-o pe aceasta afară din autoturism pe sol, ar fi ameninţat-o cu moartea şi introdus–o în portbagajul autoturismului, conducând până la domiciliul acesteia din comuna Albeni", au mai transmis poliţiştii.

Ancheta a arătat că cei doi şi-ar fi sustras reciproc telefonale mobile, tânăra apelând numărul unic de urgenţă 112 de pe numărul bărbatului. Tânărul a fost contactat de poliţişti pentru lămuriri, pe numărul de telefon al femeii. "În urma discuţiei purtate cu poliţiştii, bărbatul ar fi distrus telefonul mobil al tinerei şi l-ar fi aruncat într-o pădure. În cauză, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu şi au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie, ameninţare, distrugere şi lipsire de libertate în mod ilegal", anunţă Poliţia.

Tânăra a fost examinată de medicul legist, care a stabilit că nu i-a fost pusă viaţa în pericol. Faţă de bărbat a fost luată măsura reţinerii, pentru 24 de ore.

