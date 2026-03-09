Negocierile pentru Buget aruncă în aer Coaliția de guvernare. PSD nu acceptă varianta propusă de Ilie Bolojan pentru pachetul social și amenință cu schimbarea premierului din funcție, dar și cu eliminarea USR din Coaliție.

La ora 13 a început ședința coaliției de guvernare la Palatul Victoria iar discuțiile se anunță tensionate în contextul în care Partidul Social-Democrat nu este de acord cu forma propusă de Ministerul Finanțelor. 1,7 miliarde de lei a propus Ministrul Finanțelor pentru pachetul de solidaritate cerut de liderii Partidului Social Democrat. Cu această sumă ar fi acoperite ajutoarele pentru pensionari, însă premierul Ilie Bolojan susține că restul banilor pentru a acoperi și celelalte categorii defavorizate ar trebui atraşi din fonduri europene.

Liderii Partidului Social-Democrat se opun și cer întreaga sumă din bugetul de stat. Mai exact 3,4 miliarde de lei, bani cu care s-ar acoperi atât ajutoarele one-off pentru pensionari cât și celelalte categorii vulnerabile. În acest context, liderii PSD s-au reunit în această dimineață într-o ședință la sediul partidului și au decis să convoace Consiliul Politic Național pentru ziua de duminică.

PSD decide duminică dacă susține bugetul

Atunci va fi momentul decisiv, momentul în care PSD va stabili clar dacă va vota sau nu în Parlament proiectul de buget care ar putea fi adoptat la mijlocul acestei săptămâni. Însă, indiferent dacă PSD va vota sau nu bugetul în forma propusă de Ilie Bolojan, Social-Democratii au un plan mai amplu pentru că în această perioadă se desfășoară o consultare internă la nivelul PSD iar partidul ar trebui să stabilească după aprobarea bugetului în Parlament dacă mai rămâne sau nu în coaliția de guvernare, pentru că Sorin Grindeanu a inițiat deja un sondaj pe pagina personală de Facebook un sondaj în care își întreabă urmăritorii dacă Ilie Bolojan ar trebui să fie demis din funcție după momentul aprobării bugetului iar Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai influenți liderii de la vârful PSD a spus clar că PSD va ieși de la guvernare sau cel puțin ea va vota pentru ieșirea PSD de la guvernare imediat după aprobarea bugetului.

Scenariu discutat în PSD: schimbarea premierului și scoaterea USR din Guvern

Surse politice de la vârful Partidului Social Democrat spun că lideri cu influență din partid și-ar dori ca după adoptarea bugetului PSD să ceară înlocuirea premierului Ilie Bolojan cu un alt nume propus de Partidul Național Liberal și în același timp e foarte posibil că odată cu înlocuirea lui Ilie Bolojan PSD să ceară și eliminarea USR din coaliția de guvernare.

Marius Gîrlaşiu

