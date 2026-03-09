Vremea 10 martie. Temperaturile ajung la 16 grade, dar nopțile rămân reci

Vremea va fi predominant frumoasă marți, 10 martie, în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 10 și 16 grade, potrivit prognozei ANM.

În cursul nopții , vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona Carpaților Meridionali unde pe creste vor fi rafale de 60...80 km/h, precum și în sud-vest (în general 40...50 km/h), cu viteze mai mari în sudul Banatului de 50...65 km/h și izolat de 70 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între -10 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în Dealurile de Vest. În sudul țării, spre sfârșitul intervalului, pe alocuri vor fi condiții de nebulozitate joasă sau ceață. În Capitală, cerul va fi mai mult senin, însă mai ales în a doua parte a nopții vor fi condiții pentru nebulozitate joasă sau ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de -3...1 grad.

Vremea de mâine 10 martie în ţară

Vremea va fi predominant frumoasă, cu un cer variabil. Vântul va sufla slab și moderat, în sud-vest și local în Moldova (în general 40...50 km/h), cu viteze mai mari în sudul Banatului de 50...65 km/h și izolat de 70 km/h. Temperaturile maxime se vor situa în general între 10 și 16 grade, iar cele minime între -9 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, pe alocuri, în regiunile sudice vor fi condiții de nebulozitate joasă sau ceață

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 10 martie în București şi Cluj

Marţi, vremea va fi frumoasă, cu un cer mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de -1...1 grad.

Vremea de mâine 10 martie la munte

La munte, vremea va fi în general frumoasă, însă vântul va sufla mai puternic, mai ales în Carpații Meridionali. Pe creste, rafalele pot atinge 60–80 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰