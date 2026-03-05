Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, în turul II la Indian Wells

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, cele mai bune jucătoare de tenis ale României la momentul actual, s-au calificat, miercuri seara, în turul II al turneului feminin de tenis de la Indian Wells (Statele Unite ale Americii), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 9,4 milioane de dolari.

Sorana Cîrstea a învins-o, 6-4, 4-6, 6-3, pe Tatjana Maria, din Germania, locul 59 mondial, la capătul unui meci care a durat două ore şi pe care, totuşi, românca l-a controlat în mare măsură.

O misiune şi mai dificilă a avut-o Jaqueline Cristian, care a trecut, 4-6, 6-4, 7-6, de Janice Tjen, din Indonezia, locul 39 mondial. Duelul a durat două ore şi 46 de minute, iar Jaqueline a reuşit şase aşi, dar a bifat şi şase duble-greşeli. Setul decisiv a fost de povestit nepoţilor, în condiţiile în care sportiva din Indonezia a avut 3-0 la game-uri şi 4-3 plus două servicii în tie-break, înainte ca Jaqueline să revină şi să rezolve în favoarea ei soarta calificării.

Graţie victoriilor obţinute miercuri seara, Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian şi-au asigurat câte 36.110 dolari şi 35 de puncte WTA, astfel că, în ierarhia WTA Ranking Live, Sorana este pe locul 37 mondial, iar Jaqueline este pe locul 39 mondial.

Totuşi, pentru cele două sportive greul de-abia de acum începe. Jaqueline dă piept cu Maya Joint, din Australia, a 29-a favorită a competiţiei, iar Sorana o va înfrunta pe Diana Shnaider, din Rusia, a 21-a favorită a competiţiei.

Jaqueline are o revanşă de luat în faţa australiencei, după ce a pierdut cu Maya Joint, la Rabat, anul trecut, 3-6, 2-6. Sorana, în schimb, a bătut-o pe Shnaider la Austin, anul trecut, 6-3, 2-6, 6-4.

Din păcate, Elena Gabriela Ruse nu a reuşit să ţină pasul şi a cedat încă din primul tur, 5-7, 2-6, cu Ajla Tomljanovic, din Australia, locul 85 mondial. Românca rămâne cu 24.335 de dolari şi 10 puncte WTA, dar cel puţin pentru moment staţionează pe locul 72 mondial.

Interesant este că Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian ar putea fi adversare în turneul de dublu de la Indian Wells, în turul II. Asta dacă Jaqueline Cristian şi daneza Clara Tauson trec de favoritele principale, italiencele Sara Errani şi Jasmine Paolini, iar Sorana Cîrstea şi elveţianca Belinda Bencic trec de chinezoaicele Yifan Xu şi Zhaoxuan Yang.

Elena Gabriela Ruse face echipă cu britanica Emma Răducanu, iar cele două dau piept, în primul tur, cu favoritele 3, Katerina Siniakova, din Cehia, şi americanca Taylor Townsend.

