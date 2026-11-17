Tragedie în lumea boxului internațional. Lee Reeves, un pugilist irlandez în vârstă de doar 31 de ani, a murit la trei luni după ce a fost grav rănit în timpul unui meci disputat la Dublin. Sportivul a suferit o intervenție chirurgicală după ce a fost învins prin KO și a rămas de atunci în comă indusă medical.

Presa locală din Limerick, oraşul natal al lui Reeves, a relatat că pugilistul a fost supus unei intervenţii chirurgicale în urma înfrângerii prin KO suferită în faţa lui Gary Cully, într-un meci la categoria super-uşoară disputat în luna august, la Dublin. De atunci, el se afla în comă indusă medical. Aceleaşi surse au adăugat că, în weekend, sportivul a contractat o infecţie care a dus la decesul său, survenit luni.

A murit după trei luni de comă

"Toţi cei de la Queensberry sunt devastaţi de decesul lui Lee Reeves", au transmis reprezentanţii Queensberry într-un comunicat. "Lee a fost un boxer extrem de talentat, dar şi un adevărat model şi o sursă de inspiraţie pentru comunitatea sa", a adăugat societatea de impresariat.

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Gary Cully l-a descris pe Reeves drept "un om cu o personalitate puternică şi un adevărat gentleman". "Între noi a existat mereu doar afecţiune, campionule... Îmi vine greu să cred că scriu aceste rânduri. Odihneşte-te în pace, frate", a scris Cully pe reţelele de socializare.

Lee Reeves a câştigat 16 dintre cele 18 meciuri disputate la profesionişti, dintre care 11 prin KO.