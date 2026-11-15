Victoria României în faţa Poloniei, cu 2 la 1, a fost umbrită de scene de o violenţă extremă la Arena Naţională. La finalul meciului, sute de suporteri polonezi s-au războit cu jandarmii, pe care i-au atacat cu garduri metalice şi extinctoare smulse din pereţii arenei. Forţele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene, iar peste 100 de ultraşi polonezi au ajuns la secţiile de poliţie. Nu ne-am lăsat nici noi mai prejos, aşa că şi cinci români au fost luaţi pe sus de jandarmi. Pe teren, tricolorii au obţinut o victorie mare, în faţa a peste 45.000 de spectatori.

Scene ca la revoluţie la ieşirea de pe stadion, unde fanii polonezi au avut propriul lor meci cu scutierii jandarmeriei române.

Din cei 2.500 de suporteri polonezi care au intrat pe Arena Naţională, mai mult de 200 erau catalogaţi de autorităţile române drept ultraşi periculoşi. Chiar ei au făcut scandal târziu în noapte, supăraţi că au fost ţinuţi în parcarea Arenei Naţionale, până la golirea stadionului.

"Aceştia au folosit un extinctor, au aruncat cu elemente de gard în direcţia jandarmilor. Nu vorbim despre comportamentul întregii galerii a echipei Poloniei, ci despre o parte dintre suporteri, care au ales să recurgă la acte de violenţă", a declarat Marius Militaru, purtător de cuvânt Jandarmeria Română.

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Jandarmii au ripostat cu substanţe iritant-lacrimogene. 105 polonezi au ajuns la secţiile de poliţie pentru amprentare şi identificare. Ceilalţi şi-au înecat supărarea în bere, la terasele din Centrul Vechi.

Polonezii au mâncat bătaie şi pe teren. România a înscris prima dată în minultui 59, prin Florinel Coman, dar golul a fost anulat, printr-o decizie VAR, întâmpinată de suporteri cu un cor de fluierături.

Naţionala a continuat să preseze şi în minutul 68, Cicâldău l-a învins, cu noroc, pe portarul polonez.

Patru minute mai târziu, Bîrligea cu assist şi Denis Man au semnat golul de 2-0.

Polonezii au închis scorul în minutul 82, cu golul de onoare, dar ne-au dat emoţii până la fluierul final.

45.000 de oameni au strigat pentru tricolori.

"E o victorie frumoasă, binevenită pentru încrederea noastră, pentru entuziasmul echipei naţionale. Am stat mult, mult mai bine în teren faţă de celelalte patru meciuri. Ne-am apărat mult mai bine. E doar o victorie frumoasă.

Publicul a făcut întotdeauna diferența", a declarat Gheorghe Hagi, antrenorul echipei naţionale.

România rămâne pe ultimul loc în grupa ei de Nations League. O victorie în ultima etapă, dacă Poloniei nu va reuşi mai mult de un egal în meciul cu Suedia ne-ar menţine în Liga B valorică.