Selecţionerul Gică Hagi, după prima victorie obţinută în UEFA Nations League: "Avem talent mult"

"Tricolorii" au trecut de Polonia, scor 2-1, graţie golurilor marcate de Cicâldău şi Man, respectiv Regula, şi încă mai poate spera la a evita ultimul loc într-o grupă din care mai fac parte Suedia şi Bosnia Herţegovina.

După finalul meciului cu Polonia, selecţionerul Gheorghe Hagi a transmis că "avem jucători care pot face multe poziţii în atac. Avem talent mult. De exemplu, Florinel Coman, de când s-a născut, a jucat prima oară vârf. E în formă, am văzut că e în formă şi eu zic că a făcut lucruri bune. Mental, nu ai ce să construieşti, v-am zis. România are resurse destule. Trebuie să construim o mentalitate de învingător, să ne placă să câştigăm. Acasă publicul a făcut diferenţa, ştim că o să vină şi afară să ne susţină în continuare şi să jucăm şi afară cum o facem acasă. Deocamdată am obţinut doar o victorie frumoasă şi atât, dar de aici putem să construim".

Pe de altă parte, atacantul Florinel Coman consideră că "toată România, tot stadionul avea nevoie de o victorie" şi a ţinut să precizeze, legat de golul său anulat, că "am simţit că a căzut cerul pe mine, când am văzut că dă fault. Am fost dezamăgit rău de tot".

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De asemenea, mijlocaşul Alexandru Cicâldău a susţinut că "noi am pregătit meciul ca pe toate celelalte, am fost foarte focusaţi şi sunt foarte fericit pentru puncte. E un sentiment special. Ne dorim să avem puncte. Chiar dacă am câştigat doar meciul din această seară, şi le-am pierdut pe celelalte, eu zic că am arătat că se poate, că se poate să luptăm de la egal la egal cu orice adversar".