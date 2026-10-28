Brazilianul Estevao, de la Chelsea, văzut drept înlocuitorul ideal al lui Kvaratskhelia la Paris Saint Germain

Paris Saint Germain, campioana europeană en-titre, a suferit o grea lovitură, după ce s-a anunţat că l-a pierdut pentru tot restul sezonului pe atacantul gruzin Khvicha Kvaratskhelia.

Accidentat în meciul cu FC Barcelona, din Liga Campionilor, Khvicha Kvaratskhelia a trecut cu bine peste o operaţie suferită la genunchi, însă, chiar şi aşa, problema medicală îl va ţine pe bară pentru tot restul sezonului 2026-2027.

Situaţia lui Khvicha Kvaratskhelia i-a pus în dificultate pe şefii lui Paris Saint Germain, care au demarat de urgenţă căutările pentru un fotbalist de acelaşi profil care să fie adus în iarnă pentru a suplini absenţa gruzinului.

Iar ultimele informaţii arată că parizienii sunt extrem de interesaţi de a-l aduce, într-o formă sau alta, pe brazilianul Estevao, fotbalistul celor de la Chelsea Londra.

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Deşi are doar 19 ani, Estevao este, deja, cotat la aproape 82 de milioane de euro, însă evoluează destul de rar la Chelsea şi ar fi în căutarea unei noi provocări. Banii nu sunt o problemă pentru cei de la Paris Saint Germain, care au încheiat mercato din vara lui 2026 cu un profit de 181 de milioane de euro, însă, chiar şi aşa, francezii ar fi mai degrabă interesaţi de un împrumut pe şase luni al brazilianului cu opţiune de cumpărare în vara anului viitor.

Estevao a adunat, până acum, opt goluri şi trei pase decisive în 44 de meciuri pentru Chelsea Londra, dar, în actualul sezon a jucat doar 172 minute pentru Chelsea, în meciuri oficiale.