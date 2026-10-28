Campionatul Spaniei, interzis în China din cauza unei declaraţii controversate a lui Mbappe 

Campionatul de fotbal al Spaniei nu se mai vede în China, în urma unei decizii luate de China Media Group.

Decizia vine după ce autorităţile chineze s-au simţit lezate de o declaraţie dată de atacantul francez Kylian Mbappe, de la Real Madrid. Întrebat despre meme-ul său preferat de pe internet, Mbappe a răspuns că cel care i se pare cel mai amuzant este cel în care faţa sa apare suprapusă peste cea a unui "dictator chinez", fără a-l menţiona explicit pe Mao Zedong, a cărui imagine apare proeminent în meme-ul care circulă pe reţelele de socializare.

În urma acestei declaraţii, reprezentanţii China Media Group au transmis că "aceste declaraţii nepotrivite ale lui Mbappe au cauzat deja prejudicii poporului chinez şi au depăşit limita a ceea ce este acceptabil", dar şi că "orice cuvinte sau acţiuni care jignesc sentimentele poporului chinez se vor confrunta inevitabil cu respingerea colectivă din partea tuturor sectoarelor societăţii chineze".

De asemenea, cei de la China Media Group au transmis că nu acceptă poziţia clubului Real Madrid, deşi oficialii grupării spaniole dădeau asigurări că "Mbappe nu a intenţionat niciodată să jignească".

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă faptul că La Liga nu se mai vede în China, din cauza acestui incident, în China au mai fost interzise meciurile în care joacă Mbappe şi eventualele reclame în care acesta apare. Mai mult, reprezentanţii companiilor chineze Dongpeng, Mengniu şi Milkground au rezilitat contractele avute cu fotbalistul francez.