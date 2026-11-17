Philippe Diallo, preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF) şi candidat la preşedinţia FIFA, a declarat marţi că a primit mesaje de susţinere din partea unor federaţii din afara Europei, informează AFP.

Marţi, Comitetul Executiv al FFF a aprobat în unanimitate candidatura lui Philippe Diallo la preşedinţia FIFA, oferindu-i astfel posibilitatea de a-l înfrunta pe actualul preşedinte al forului fotbalistic mondial, Gianni Infantino, în cadrul alegerilor programate pentru 18 martie, la Rabat.

"În urmă cu doar câteva zile, colegii mei din Comitetul Executiv al UEFA, în frunte cu preşedintele său, Aleksander Ceferin, mi-au solicitat să reprezint o anumită viziune în cadrul lumii fotbalului, una care evocă fotbalul pe care îl iubim şi valorile pe care acesta le întruchipează. Insistenţa colegilor mei europeni şi alte solicitări m-au determinat să accept propunerea de a candida la preşedinţia FIFA. Comitetul Executiv al FFF a aprobat în unanimitate această candidatură", a declarat Diallo în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate la sediul FFF.

Diallo a asigurat că a primit mesaje de susţinere din partea unor federaţii din afara Europei.

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Pentru a-l învinge pe Gianni Infantino, "este nevoie de 106 voturi, o majoritate absolută. Având sprijinul unanim al UEFA, dispun deja de o bază substanţială de voturi. Acum depinde de mine şi de întreaga mea echipă să obţinem susţinere şi de pe alte continente. Mai mult, începând de ieri, am primit deja, în mod spontan, manifestări puternice şi ferme de susţinere de pe alte continente, care vor fi făcute publice în zilele următoare", a spus Diallo.

El a afirmat că nu mai poate exista o "conducere unipersonală" la cârma forului fotbalistic mondial, această remarcă vizându-l, fără a-l numi însă explicit, pe actualul preşedinte, Gianni Infantino.

Infantino, în funcţie din 2016, este susţinut, în încercarea sa de a obţine un nou mandat, de confederaţiile africană (CAF), sud-americană (CONMEBOL) şi asiatică (CAF).

"Nu mai poate exista o formă de conducere unipersonală, în care problemele majore din fotbal sunt decise cu uşile închise, fără transparenţă, fără consultarea părţilor interesate şi fără implicarea Comitetului Executiv. Voi promova o viziune a unei guvernanţe deschise, colegiale, în care organismele de conducere îşi îndeplinesc, cu adevărat, rolurile pentru care au fost create", a spus Diallo.

Infantino a stârnit o controversă la nivel mondial prin propunerea sa  la care s-a renunţat în cele din urmă  de a crea o entitate comercială deschisă capitalului privat, denumită FIFA Forward Enterprise (FFE).

"În ultimele luni, în cadrul FIFA au fost luate o serie de decizii, mă refer la Premiul pentru Pace (acordat lui Donald Trump - n. r.), la distribuirea veniturilor de la Cupa Mondială, la cartonaşul roşu primit de Balogun, la durata pauzei din finala Cupei Mondiale şi la propunerea de a crea o entitate comercială cu investitori privaţi... Toate aceste decizii, luate adesea în mod unilateral, au şocat lumea fotbalului (...) Încrederea acordată organizaţiei noastre şi preşedintelui acesteia a fost zdruncinată", a declarat Diallo.

El a subliniat, de asemenea, rolul special al Franţei, ţară în care a fost fondată FIFA în 1904 şi care se numără de mulţi ani printre echipele naţionale de elită la nivel mondial.

Pe lângă Infantino şi Diallo, Kozo Tashima, preşedinte de onoare al Federaţiei Japoneze de Fotbal, precum şi fostul jucător elveţian Ramon Vega şi-au anunţat intenţia de a candida la alegerile pentru preşedinţia FIFA. Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este miercuri, la miezul nopţii.