Veste mare primită de Andrei Coubiş, de la fanii lui Lincoln City, înainte de Bosnia Herţegovina - România

Naţionala de fotbal a României susţine marţi seara, de la ora 21.45, în deplasare, ultimul meci din grupele UEFA Nations League, "tricolorii" urmând să înfrunte Bosnia Herţegovina într-o partidă care va fi transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Andrei Coubiş a fost desemnat cel mai bun jucător al lui Lincoln City în luna octombrie - weareimps.com

Partida este una cu caracter decisiv pentru România, "tricolorii" fiind obligaţi să câştige pentru a mai putea spera la evitarea ultimului loc într-o grupă din care mai fac parte Suedia şi Polonia.

Cu câteva zeci de ore înainte de meciul din Bosnia, fundaşul Andrei Coubiş a primit o veste mare din partea fanilor săi de la Lincoln City.

Concret, românul a fost desemnat câştigătorul trofeului acordat celui mai bun jucător al lui Lincoln City în luna octombrie. Coubiş a fost preferat de 33% dintre fanii lui Lincoln City care şi-au exprimat votul, românul depăşindu-i pe fundaşul Deji Elerewe, 18% din voturi, şi pe mijlocaşul ofensiv Ben House, 10% din voturi.

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Vestea vine la doar câteva zile după ce Coubiş a primit şi trofeul pentru cel mai frumos gol marcat de Lincoln City în luna octombrie. Lincoln City a marcat şapte goluri în luna octombrie, iar cel reuşit de Coubiş pe 17 octombrie, în deplasarea de la Millwall, 2-2, a fost desemnat cel mai frumos dintre cele şapte înscrise de echipa antrenată de Chris Cohen.

În ciuda evoluţiilor bune ale lui Coubiş, care a reuşit şi o pasă de gol în victoria cu Burnley, 4-1, Lincoln City ocupă abia locul 21 în clasamentul din Liga a II-a engleză, fiind imediat deasupra celor trei echipe aflate pe locuri de retrogradare.