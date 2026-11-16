Legendarul Ronaldinho a revenit în fotbal, la 46 de ani, evoluând o repriză pentru italienii de la Ravenna

La aproape 46 de ani şi opt luni, legendarul Ronaldinho a revenit oficial în fotbalul profesionist, brazilianul evoluând, duminică seara, o repriză pentru Ravenna, echipă italiană de Liga a III-a.

Ronaldinho a evoluat o repriză în meciul său de debut pentru Ravenna - Facebook/Ravenna Football Club

Cu câteva luni înainte, Ronaldinho devenea unul dintre investitorii clubului. La momentul respectiv, brazilianul anunţa, cu surle şi tobe, că va şi evolua în măcar un meci pentru gruparea italiană.

Mulţi microbişti au crezut că brazilianul glumeşte, dar acesta a demonstrat, la sfârşitul săptămânii trecute, că planurile sale sunt cu adevărat serioase. În etapa a 14-a din Serie C, Ravenna a primit replica echipei Forli, iar Ronaldinho şi-a făcut loc în formula de start a echipei antrenate tocmai de italianul Andrea Mandorlini, tehnician care a pregătit-o în trei rânduri şi pe CFR Cluj.

Cu Ronaldinho titular, Ravenna a trecut de Forli, 2-0, graţie golurilor marcate de Donati şi Rabbi, şi şi-a consolidat locul 2 într-o serie dominată de Spezia.

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Extrem de activ pentru vârsta sa, Ronaldinho a fost înlocuit la pauză cu Maggio şi a primit nota 7 pentru prestaţia sa.

Rămâne de văzut dacă brazilianul va dori să mai îmbrace tricoul echipei într-un meci oficial, dar reprezentanţii clubului au anunţat, deja, că totul depinde doar de dorinţa lui de a mai juca.