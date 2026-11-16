Clasament WTA, 16 noiembrie 2026: Mirra Andreeva urcă pe locul 2, după ce a câştigat Turneul Campioanelor

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 16 noiembrie 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată, cum era de aşteptat, că rusoaica Mirra Andreeva este marea performă a săptămânii.

În ciuda vârstei fragede, 19 ani, Andreeva a reuşit o performaţă greu de egalat. Rusoaica a câştigat Turneul Campioanelor fără set pierdut, 7-5, 6-3, în finala cu Elina Svitolina, şi a urcat pe locul 2 mondial, depăşind-o pe Aryna Sabalenka, din Belarus.

De asemenea, Linda Noskova, semifinalistă la Turneul Campioanelor, a urcat o poziţie, până pe locul 7 mondial, depăşind-o pe Karolina Muchova.

TOP 10 WTA arată astfel: 1. Elena Rybakina (Kazahstan) - 8.099 puncte, 2. Mirra Andreeva (Rusia) - 7.806 puncte, 3. Aryna Sabalenka (Belarus) - 6.685 puncte, 4. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 6.163 puncte, 5. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 6.160 puncte, 6. Elina Svitolina (Ucraina) - 5.921 puncte, 7. Linda Noskova (Cehia) - 4.743 puncte, 8. Karolina Muchova (Cehia) - 4.665 puncte, 9. Iga Swiatek (Polonia) - 4.188 puncte, 10. Marta Kostyuk (Ucraina) - 3.910 puncte.

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România continuă să aibă trei sportive între primele 100 de jucătoare ale lumii. Sorana Cîrstea staţionează pe locul 16 mondial, cu 2.386 puncte, Elena Gabriela Ruse staţionează pe locul 61 mondial, cu 1.033 puncte, iar Jaqueline Cristian a retrogradat o poziţie, până pe locul 82 mondial, cu 869 puncte.