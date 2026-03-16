Clasament ATP, 16 martie: Daniil Medvedev revine în TOP 10 mondial, deşi a pierdut finala de la Indian Wells
Reprezentanţii ATP au dat publicităţii, luni, noul clasament al celor mai buni jucători ai lumii, iar cifrele arată că rusul Daniil Medvedev este unul dintre performerii săptămânii.
Deşi a pierdut finala de la Indian Wells, 6-7, 6-7, cu italianul Jannik Sinner, Medvedev a obţinut punctele necesare pentru a reveni în top 10 mondial, el depăşindu-l pe Alexander Bublik, din Kazahstan.
De asemenea, canadianul Felix Auger-Aliassime a urcat o poziţie, până pe locul 8 mondial, depăşindu-l pe americanul Ben Shelton, în timp ce Sinner, campionul de la Indian Wells, s-a apropiat la 2.150 de puncte de liderul mondial, spaniolul Carlos Alcaraz, sportiv care fusese învins de Medvedev în semifinalele de la Indian Wells, 3-6, 6-7.
TOP 10 ATP arată astfel: 1. Carlos Alcaraz (Spania) - 13.550 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 11.400 puncte, 3. Novak Djokovic (Serbia) - 5.370 puncte, 4. Alexander Zverev (Germania) - 4.905 puncte, 5. Lorenzo Musetti (Italia) - 4.365 puncte, 6. Alex de Minaur (Australia) - 4.185 puncte, 7. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 4.170 puncte, 8. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 4.000 puncte, 9. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 3.860 puncte, 10. Daniil Medvedev (Rusia) - 3.610 puncte.
Liderul românilor rămâne Filip Cristian Jianu, jucător care a urcat nouă poziţii, până pe locul 243 mondial, cu 227 puncte. Jianu este urmat de Adrian Boitan, care a coborât 21 de locuri, până pe locul 307 mondial, cu 167 puncte, şi de Cezar Creţu, care a urcat trei poziţii, până pe locul 361 mondial, cu 130 puncte.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰