Clasament ATP, 23 februarie 2026: Taylor Fritz urcă pe locul 7 mondial, în ciuda eliminării de la Delray Beach

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 23 februarie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că americanul Taylor Fritz este unul dintre performerii săptămânii.

Taylor Fritz a urcat pe locul 7 mondial, după sfertul de finală de la Delray Beach - Profimedia

Fritz s-a oprit în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Delray Beach, 4-6, 3-6, cu Tommy Paul, dar chiar şi aşa a urcat o poziţie în clasamentul ATP, ajungând pe locul 7 mondial, în dauna canadianului Felix Auger-Aliassime.

Tommy Paul a jucat finala de la Delray Beach, 4-6, 3-6, cu Sebastian Korda. În urma acestui rezultat, Tommy Paul a urcat două poziţii, până pe locul 22 mondial, în timp ce Sebastian Korda a urcat 10 poziţii în clasamentul ATP, până pe locul 40 mondial.

TOP 10 arată astfel: 1. Carlos Alvarez (Spania) - 13.550 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 10.400 puncte, 3. Novak Djokovic (Serbia) - 5.280 puncte, 4. Alexander Zverev (Germania) - 4.555 puncte, 5. Lorenzo Musetti (Italia) - 4.405 puncte, 6. Alex de Minaur (Australia) - 4.235 puncte, 7. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 4.220 puncte, 8. Felix Auger Aliassime (Canada) - 4.080 puncte, 9. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 4.050 puncte, 10. Alexander Bublik (Kazahstan) - 3.405 puncte.

Liderul jucătorilor români rămâne Filip Cristian Jianu, sportiv care a coborât o poziţie, până pe locul 248 mondial, cu 225 puncte. Adrian Boitan a urcat 29 de poziţii, până pe locul 284 mondial, cu 182 puncte, în timp ce Cezar Creţu a coborât 21 de poziţii, până pe locul 399 mondial, cu 118 puncte.

