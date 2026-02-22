Văduva lui Gabriel Cotabiţă este cercetată într-un dosar de proxenetism. Alina Cotabiţă se ocupa de promovarea pe social media a unor maseuze care, de fapt, ar fi practicat prostituţia în saloanele în care lucrau. Mascaţii au descins la mai multe adrese.

Matroana unui astfel de bordel este o femeie de 80 de ani, care a fost dusă la audieri. Explicaţii a dat şi văduva lui Cotabiţă.

Anchetatorii au urmărit luni de zile activitatea celor două saloane din București și au descoperit că angajatele ofereau servicii sexuale contra cost. Saloanele sunt situate în zone circulate din Capitală, frecventate inclusiv de turiști, iar unul dintre ele funcționa de mai bine de 20 de ani, potrivit oamenilor care locuiesc în zonă.

Mascații au descins atât la saloane, cât și la locuințele celor nouă suspecți, de unde au ridicat peste un milion de lei în diferite valute. Potrivit anchetei, prostituția cu perdea era coordonată de o femeie de 80 de ani, iar Alina Cotabiță, fosta soție a lui Gabriel Cotabiță, administra unul dintre saloane și promova serviciile acestora pe rețelele sociale.

Suspecții au fost duși în fața instanței, iar pentru șefa saloanelor și pentru Alina Cotabiță s-a dispus arestul la domiciliu, în timp ce ceilalți vor rămâne în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile.

