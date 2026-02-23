Evenimente în Bucureşti, marţi 24 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 24 februarie 2026, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 24 februarie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 24 februarie

Ziua de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă piese precum "Mândrie și prejudecată (un fel de)", la Teatrul Excelsior, sau "Goodbye, Lenin!", la Teatrul Metropolis - Sala Mare.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Class", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Aer", la Teatrul Metropolis - Sala Mică.

Concerte în Bucureşti, marţi 24 februarie

De la ora 20.00, Alex Velea, Smiley și Connect-R susţin un concert la Sala Palatului. De la ora 19.00, trupa irlandeză The Mahones susţine un concert în Quantic Pub.

Pe Ştefan Bănică îl vedeţi în Berăria H, de la ora 20.30, într-un spectacol special de Dragobete. Cei de la Equinox Quintet susţin un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00, iar trupa Moon Band susţine şi ea un concert special de Dragobete, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 24 februarie

De la ora 17.30, pe stadionul din Buftea se joacă meciul de fotbal dintre Concordia Chiajna şi Corvinul Hunedoara.

