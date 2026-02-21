Programul sportivilor români la JO Milano Cortina. Cine intră azi în competiție

Zi plină pentru sportivii români la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Tricolorii intră în competiție la bob, schi fond și biatlon, într-o nouă rundă de probe decisive pentru clasament. România este reprezentată de 28 de sportivi la această ediție, iar evoluțiile de astăzi vin după un rezultat notabil obținut la patinaj artistic, unde Julia Sauter a înregistrat cea mai bună performanță a carierei sale la Jocurile Olimpice, scrie Mediafax.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a publicat, sâmbătă, programul de astăzi al sportivilor români care participă la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.

Sportivii români vor concura la probele de bob, biatlon, dar și schi fond.

De la ora 11:00, în manșa 1 și 2 a cursei de bob 4 vor concura Mihai Tentea, Constantin Dinescu, Mihai Pacioianu și George Iordache.

De la ora 12:00, Paul Pepene și Gabriel Cojocaru iau startul de cursa de 50 de kilometri mass start clasic, la Ski Fond.

De la ora 15:15, sportiva Anastasia Tolmacheva începe cursa de 12,5 kilometri mass start la Biatlon.

România este prezentă la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina cu 28 de sportivi titulari și o rezervă, care concurează la 8 sporturi.

Joi, concurenta la patinaj artistic, Julia Sauter, s-a clasat pe locul 17 - cu un total de 190,93 puncte - cel mai bun rezultat din carieră al momentului (127,80 puncte în programul liber și 63,13 puncte de la programul scurt).

