Putin, de neclintit la 4 ani de la războiul de agresiune din Ucraina: Întărim armata și forţele nucleare

Cu o zi înainte de împlinirea a patru ani de război în Ucraina, Vladimir Putin i-a decorat luni pe ofiţeri ai armatei ruse la Kremlin, iar duminică, într-un scurt discurs televizat adresat trupelor, a transmis că dezvoltarea forțelor nucleare ale țării, după expirarea ultimului tratat de dezarmare cu Statele Unite, este o "prioritate absolută" și a promis să continue "întărirea" armatei. Pe 24 februarie se împlinesc patru ani de la declanşarea, de către Federaţia Rusă, a războiului de agresiune împotriva Ucrainei.

"Rusia luptă pentru viitorul său, pentru adevăr și dreptate", a declarat Vladimir Putin, luni la Kremlin, unde a decorat mai multi ofiţeri ruşi care au luptat în Ucraina, cu ocazia Zilei apărătorului patriei. "Astăzi, în Kremlin, s-au adunat nu doar profesioniști cu o vastă experiență și o pregătire impecabilă. Sunt comandanți care, încă de la începutul operațiunii militare speciale (n.r. denumirea dată de Kremlin războiului din Ucraina), duc lupta alături de soldații lor, împart toate încercările cu camarazii lor de arme, sunt oameni cu principii morale ferme, cu idealuri, adevărați patrioți ai Rusiei", a transmis Putin.

Cu o zi înainte, într-un discurs televizat adresat trupelor, Putin a afirmat că este o "prioritate absolută" dezvoltarea forţelor nucleare ruse. "Dezvoltarea triadei nucleare, care garantează securitatea Rusiei şi permite asigurarea eficientă a descurajării strategice şi echilibrul de forţe în lume, rămâne o prioritate absolută", a declarat Putin într-un scurt discurs cu ocazia Zilei apărătorului patriei în Rusia,

Putin şi-a exprimat intenţia de a continua eforturile de "întărire a armatei şi marinei, ţinând cont de evoluţia situaţiei internaţionale, pe baza experienţei militare acumulate în timpul operaţiunii militare speciale. Vom consolida calitativ capacităţile tuturor tipurilor şi felurilor de forţe armate, vom îmbunătăţi pregătirea lor de luptă, mobilitatea şi capacitatea de a opera în toate condiţiile, chiar şi în cele mai dificile", a continuat el.

Articolul continuă după reclamă

Marţi se împlinesc patru ani de la declanşarea invaziei la scară largă în Ucraina, pe 24 februarie 2022.

Armata rusă nu reuşeşte să cucerească Donbasul după patru ani de război

Potrivit unei analize EFE, deşi armata rusă a reuşit să înainteze în Donbas în al patrulea an al războiului din Ucraina, este încă departe de a obţine controlul asupra întregii regiuni Doneţk, unde Kievul controlează în continuare mai mult de o cincime din teritoriu,

Prin asedierea "fortăreţei" Pokrovsk şi a oraşului satelit Mirnograd, ruşii au obţinut cel mai mare succes de la cucerirea portului Mariupol în mai 2022, deşi nu se ştie dacă au eliminat toate focarele de rezistenţă inamică din zonă. Aceasta este situaţia actuală de pe front, după ce ruşii au cucerit aproximativ 1,5% din teritoriul ţării vecine în ultimele 24 de luni:

Temperaturile scăzute diminuează de obicei intensitatea conflictului în fiecare iarnă, începând din 2022, dar anul acesta zăpada şi frigul au fost mai intense. Şeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, susţine că Moscova a avansat 200 de kilometri pătraţi în primele două săptămâni ale lunii februarie, după ce a cucerit 245 de kilometri pătraţi în întreaga lună precedentă, jumătate din ceea ce a cucerit în noiembrie (505 km2).

Cu toate acestea, realitatea este că, din noiembrie, nu a existat aproape nicio schimbare în principalele sectoare ale frontului. Ruşii abia au reuşit să avanseze la periferia oraşului Pokrovsk. Ucrainenii continuă să reziste în Grişine, unde operatorii de drone împiedică Moscova să avanseze la vest de Doneţk.

Cea mai bună veste pentru Moscova este că, potrivit relatărilor din mass-media, unităţile ruseşti se află la aproximativ cinci kilometri de un alt punct cheie, Dobropillia, pe care ruşii îşi propun să-l cucerească încă de la jumătatea anului 2025.

Rusia pregăteşte o ofensivă majoră în Doneţk

Atât bloggerii militari de la Kiev, cât şi cei ruşi consideră că Kremlinul prelungeşte negocierile trilaterale privind Ucraina, deoarece pregăteşte o ofensivă majoră de primăvară împotriva nordului Doneţkului: Sloviansk, Kramatorsk şi Kostiantinivka. Principalul obstacol în discuţii este refuzul Kievului de a-şi retrage trupele din regiune.

Potrivit presei de stat, detaşamente ruseşti sunt staţionate la gara Kostiantinivka, un oraş cu 70.000 de locuitori înainte de război, al cărui control este esenţial pentru atacarea principalului bastion al armatei ucrainene: Kramatorsk.

Mai mult, odată cu căderea rapidă a Siverskului şi mai târziu a Limanului, ruşii au în raza armelor şi Slovianskul, centrul revoltei proruse din 2014. Prin urmare, capturarea acestui bastioane ar simboliza practic controlul asupra nordului Doneţkului. Moscova anunţă săptămânal că avansează în regiunile nordice Harkov şi Sumî cu scopul de a stabili o zonă de securitate.

Contraatacuri ucrainene

Chinuită de probleme cronice de dezertare, armata ucraineană, potrivit tuturor experţilor, nu are capacitatea de a lansa o contraofensivă, dar a recuperat recent peste 200 de kilometri pătraţi, cel mai mare câştig teritorial în doi ani şi jumătate de lupte.

Cu toate acestea, şeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a afirmat că trupele sale au efectuat mai multe contraatacuri de succes în sud de la începutul lui februarie, în special în zona Guliaipole (Zaporojie), o afirmaţie confirmată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Moscova a prioritizat capturarea capitalei cu acelaşi nume a regiunii Zaporojie, unde a înregistrat cele mai mari progrese în ultimele şase luni.

Potrivit bloggerilor ucraineni, pe lângă recâştigarea controlului asupra mai multor sate, aceste acţiuni au forţat inamicul rus să se retragă cu aproape zece kilometri în unele cazuri. Obiectivul este de a-i împiedica pe ruşi să cucerească Orihiv, poarta de acces către capitala regională.

Starlink şi Telegram, călcâiul lui Ahile al Rusiei

Armata ucraineană a beneficiat în ultimii patru ani de decalajul tehnologic rus pentru a contracara superioritatea Rusiei în domeniul echipamentelor militare, în special al aeronavelor şi rachetelor.

Acest lucru a devenit evident în ultimele săptămâni odată cu deconectarea Starlink, terminalele de internet prin satelit ale miliardarului Elon Musk - pe care armata rusă le foloseşte ilegal - creând probleme operaţionale grave în diverse sectoare ale frontului, în special pentru dronele sale de atac.

Rusia a trebuit să caute alternative în China şi în alte ţări după ce noul ministru al apărării ucrainean, Mihailo Fedorov, l-a contactat pe Musk, solicitându-i să blocheze terminalele neoficiale. "Se pare că măsurile pe care le-am luat pentru a opri utilizarea neautorizată a Starlink de către Rusia au funcţionat", a scris Musk pe X.

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu încetinirea reţelei de mesagerie Telegram, ceea ce a provocat indignare în rândul militarilor ruşi, deoarece alternativa oficială, Max, nu poate îndeplini aceeaşi funcţie. Deşi Kremlinul a încercat să minimalizeze acest lucru, mass-media subliniază că acest lucru a redus calitatea comunicaţiilor în timp real dintre liniile frontului şi centrele de comandă atunci când se coordonează operaţiunile de asalt, fie cu trupe, fie cu drone, şi a afectat activitatea apărării antiaeriene ruseşti.

Frigul ca armă de război

În ultimele luni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii civile şi energetice ucrainene, cu o ferocitate deosebită asupra capitalei Ucrainei, Kievul, lăsând milioane de oameni fără electricitate şi încălzire, provocând scăderea temperaturilor din interiorul locuinţelor afectate la aproximativ 0 grade Celsius.

Ucrainenii au răspuns bombardând regiunile de frontieră ruseşti Belgorod (134 de morţi), Kursk (61 de morţi) şi Briansk (24 de morţi), unde sute de mii de oameni au fost nevoiţi, de asemenea, să îndure temperaturile geroase fără nicio modalitate de a-şi încălzi locuinţele. În total, de anul trecut, 2.919 civili au murit în război, din care 96 de copii, o creştere de 12% faţă de 2024, potrivit Conflict Intelligence Team. În plus, 17.700 de civili au fost răniţi, o creştere de 25% faţă de anul precedent.

La cererea Casei Albe, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat un armistiţiu energetic de o săptămână la sfârşitul lunii ianuarie, dar a reluat atacurile cu o intensitate egală sau chiar mai mare în februarie, Kremlinul nearătând nicio dorinţă de a înceta bombardamentele la ultima rundă de negocieri de la Geneva.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei A început Postul Paştelui. Îl ţineţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰