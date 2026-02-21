Mircea Lucescu a luat decizia finală. Va sta pe bancă la barajul cu Turcia, în ciuda recomandărilor medicilor

Naţionala de fotbal a României înfruntă Turcia pe 26 martie în primul tur al barajului de calificare la Campionatul Mondial, însă are o problemă: selecţionerul vine după o perioadă grea. El a fost internat, a făcut o serie de analize, iar doctorii i-au confirmat diagnosticul.

Sfătuit atât de medicii din România, cât şi de cei din Belgia, să renunţe la cariera în antrenorat şi să se concentreze pe viaţa personală şi pe sănătate, Mircea Lucescu nu poate sta departe de terenul de fotbal. Selecţionerul echipei naţionale a României tocmai a anunţat, prin intermediul unui comunicat emis de Federaţia Română de Fotbal (FRF) că va conduce echipa de pe banca tehnică la meciul de baraj cu Turcia, vital pentru calificarea la Campionatul Mondial din vară.

Mircea Lucescu va sta pe bancă la Turcia - România

FRF a anunţat că Lucescu va fi prezent pe banca tehnică la meciul - posibil meciurile - care pot duce România la Mondialul din SUA, Mexic şi Canada.

Articolul continuă după reclamă

România va disputa primul meci contra Turciei, chiar la Istanbul, pe 26 martie.

"Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale recente și a discuțiilor purtate între conducerea FRF și selecționer. În urma acestor consultări, Mircea Lucescu a confirmat că starea sa de sănătate îi permite să își îndeplinească atribuțiile la cel mai înalt nivel și să fie alături de jucători la partidele decisive din această primăvară.

Avizul medical de la clinica de la Bruxelles confirmă faptul că Mircea Lucescu este apt pentru a își continua activitatea pe banca echipei naționale", se arată în comunicatul FRF.

Ce spune Mircea Lucescu, selecţionerul României

"De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel. Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți. Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea. Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc", a spus el prin intermediul FRF.

Ce spune Răzvan Burleanu, şeful FRF

"Ne bucurăm să mergem împreună cu domnul Lucescu până la capătul drumului pe care l-am început în toamna anului 2024. Experiența domniei sale reprezintă un atu esențial pentru echipă într-un moment atât de important. Avem încredere că România va reveni la Campionatul Mondial după 28 de ani", a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Cum poate ajunge România la Mondial

Partida dintre Turcia şi România, una dintre semifinalele traseului de baraj UEFA Path C, va avea loc pe arena celor de la Beşiktaş Istanbul, iar Federaţiei Române de Fotbal i-au fost alocate 2.130 de bilete pentru disputa de la finalul lunii martie.

În cazul în care se impune în duelul de la Istanbul, România joacă în finala barajului de calificare la turneul final cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo. Finala barajului de la calificare la Cupa Mondială va avea loc pe 31 martie, pe terenul învingătoarei dintre Slovacia şi Kosovo.

Dacă trece atât de Turcia, în deplasare, cât şi de Slovacia sau Kosovo, tot în deplasare, România va evolua la Campionatul Mondial din America de Nord în Grupa D, alături de Statele Unite ale Americii, Paraguay şi Australia.

Turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din acest an va fi transmis în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi Antena PLAY.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi că autorităţile au gestionat mai bine efectele viscolului de data aceasta? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰