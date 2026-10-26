Ministrul Nazare nu exclude creşteri de taxe şi impozite în 2027: Decizia politică e în Guvern şi în Parlament

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că nu îşi doreşte taxe şi impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate, el arătând că, în momentul când discutăm despre un program nou, care nu e bugetat, care trebuie finanţat, trebuie să avem şi o sursă de finanţare.

Potrivit lui Nazare, decizia politică e în Guvern şi în Parlament, iar ministerul are grijă să menţină acest echilibru, ca să nu repetăm greşeli ale trecutului, în care, tot timpul, la final de an, derapam de la ţintele anunţate.

Ne putem aştepta la creşteri de taxe în 2027?

Ministrul Finanţelor a fost întrebat la Digi24 dacă ne aşteptăm la creşteri de taxe în 2027. "Nu-mi doresc. Nu-mi doresc taxe şi impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când discutăm despre un program nou, care nu e bugetat, care trebuie finanţat, trebuie să avem şi o sursă pentru acel program nou pe care îl propunem. Trebuie să găsim surse de finanţare", a răspuns ministrul Finanţelor.

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El a menţionat că la Ministerul de Finanţe el trasează nişte linii de siguranţă, de responsabilitate pe care trebuie să le urmăm astfel încât să nu avem derapaje.

"Decizia politică e în Guvern"

"Integrăm soluţii pe care le primim de la toţi ordonatorii, propuneri de noi programe sau propuneri de eliminare a risipei, le integrăm şi le prezentăm Guvernului. Decizia politică e în Guvern şi în Parlament. Noi avem grijă şi ţinem să avem grijă să menţinem acest echilibru, ca să nu repetăm greşeli ale trecutului, în care, tot timpul, la final de an, derapam de la ţintele anunţate", a menţionat Alexandru Nazare.

Ministrul a avertizat că "acest derapaj costă statul român, costă generaţiile viitoare". "Aceste derapaje înseamnă dobânzi mai mari. Deja avem peste 60 de miliarde anul ăsta. Probabil că anul viitor vom avea peste 70 de miliarde dobânzi. Aceste dobânzi le plătesc copiii şi nepoţii noştri. Deci e o responsabilitate enormă în ceea ce facem astăzi, pentru generaţiile care urmează", a subliniat Nazare.