O nouă amânare pentru şoferii care aşteaptă să scape de aglomeraţia de pe Centura Capitalei. Deşi deschiderea a încă 13 kilometri din A0 Nord era anunţată pentru astăzi, surse Observator spun că traficul nu va fi permis, deocamdată, pe noul tronson. Lotul 4 este gata încă din vară, însă a rămas blocat de întârzierile de pe lotul vecin. Aşa că şoferii mai au de așteptat, iar promisiunea unei legături rapide spre Autostrada Soarelui rămâne, pentru moment, pe pauză.

Deschiderea celor 13 kilometri din A0 Nord se amână din nou, iar pentru moment şoferii nu au o dată oficială la care vor putea circula pe această porţiune a autostrăzii. Conform surselor Observator, deşi lucrările sunt aproape de final, mai sunt lucruri de pus la punct inclusiv elemente de siguranţă cum ar fi spre exemplu gardurile de protecţie.

Şoferii nu scapă de aglomeraţie

Totuşi, există 4 kilometri de autostradă finalizaţi încă din vară care nu au fost folosiţi şi nici nu vor putea fi folosiţi prea curând. Asta pentru că autorităţile nu au prevăzut o ieşire temporară de pe autostradă, motiv pentru care sunt în continuare dependenţi de acest tronson vecin, tronson care tocmai şi-a amânat deschiderea.

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Între timp, şi pe şoseaua de centură există întârzieri motiv pentru care şoferii vor mai rămâne un pic blocaţi în traficul pe care sperau să-l evite.