Clasament ATP, 28 septembrie 2026: Francezul Arthur Fils pătrunde în premieră în TOP 10 mondial 

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 28 septembrie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că francezul Arthur Fils este performerul săptămânii.

Francezul Arthur Fils a intrat în premieră între cei mai buni 10 jucători de tenis ai lumii - Profimedia

Deşi nu a mai jucat de aproape o lună, de când a fost eliminat de grecul Stefanos Tsitsipas încă din primul tur de la US Open, francezul Arthur Fils a profitat de punctele pierdute de australianul Alex de Minaur şi americanul Taylor Fritz şi a urcat de pe locul 11 pe locul 9 mondial, pătrunzând în premieră între cei mai buni 10 jucători de tenis ai planetei.

Însă clasamentul mondial este dominat în continuare de italianul Jannik Sinner, sportiv care păstrează 1.370 de puncte avans faţă de germanul Alexander Zverev şi aproape 6.000 de puncte avans faţă de spaniolul Carlos Alcaraz.

TOP 10 ATP arată astfel: 1. Jannik Sinner (Italia) - 11.000 puncte, 2. Alexander Zverev (Germania) - 9.630 puncte, 3. Carlos Alcaraz (Spania) - 5.060 puncte, 4. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 4.680 puncte, 5. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 3.890 puncte, 6. Daniil Medvedev (Rusia) - 3.710 puncte, 7. Flavio Cobolli (Italia) - 3.680 puncte, 8. Frances Tiafoe (Statele Unite ale Americii) - 3.380 puncte, 9. Arthur Fils (Franţa) - 3.150 puncte, 10. Alex de Minaur (Australia) - 3.150 puncte.

Articolul continuă după reclamă

Cezar Creţu este liderul jucătorilor români. Acesta staţionează pe locul 272 mondial, cu 203 puncte. Creţu este urmat de Filip Cristian Jianu, care a retrogradat două poziţii, până pe locul 285 mondial, cu 196 puncte, şi de Radu Mihai Papoe, care a retrogradat patru poziţii, până pe locul 319 mondial, cu 170 de puncte.