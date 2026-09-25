Cristiano Ronaldo, gol anulat la selecţia cu numărul 234. Rezultate UEFA Nations League

Naţionala de fotbal a Portugaliei a debutat cu dreptul în noua ediţie a UEFA Nations League, trupa antrenată de Jorge Jesus impunându-se joi seara, scor 1-0, în confruntarea cu Ţara Galilor de pe teren propriu.

Deşi multă lume îi prevestea retragerea de la naţionala, legendarul Cristiano Ronaldo a fost titular în duelul cu Ţara Galilor şi chiar unul dintre cei mai activi fotbalişti de pe teren în cele 68 de minute petrecute pe suprafaţa de joc.

Înlocuit cu atacantul Goncalo Ramos, Cristiano Ronaldo a fost aplaudat la scenă deschisă, chiar dacă reuşita sa, din minutul 59, a fost anulată pentru offside, singurul gol al partidei fiind reuşit în minutul 22, de Joao Felix.

Cristiano Ronaldo a atins borna 234, în ceea ce priveşte numărul de selecţii la echipa naţională. Portughezul este lider autoritar la acest capitol, fiind urmat în topul celor mai selecţionaţi fotbalişti de argentinianul Lionel Messi, 207 selecţii, croatul Luka Modric, 202 selecţii, şi Bader Al-Mutawa, din Kuwait, de asemenea 202 selecţii.

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În celelalte meciuri jucate joi seara în UEFA Nations League s-au înregistrat următoarele rezultate: Olanda - Germania 1-1, Norvegia - Danemarca 3-2, Serbia - Grecia 1-2, Austria - Israel 3-1, Kosovo - Irlanda 1-0, Andorra - Malta 1-2, Liechtenstein - Lituania 0-2.