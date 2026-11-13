Directorul executiv al clubului Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, i-a cerut mijlocaşului Felix Nmecha să renunţe, pe viitor, la un gest controversat de sărbătorire a golurilor, scrie DPA, citaţi de Agerpres .

Directorul Borussiei Dortmund îi cere lui Nmecha să nu mai sărbătorească în mod religios golurile marcate - Facebook - Borussia Dortmund

"El era la echipa naţională (a Germaniei), iar eu eram acasă, pe canapea. Am avut o convorbire video", a declarat Watzke în cadrul podcastului "Ausgerechnet".

"Dacă îţi dai seama că acest lucru îi dezbină pe suporteri, poate vei avea şi discernământul necesar pentru a înceta pur şi simplu. El a spus că se va gândi la asta", a punctat Watzke.

Watzke a subliniat că nu intenţionează să interzică gesturile religioase ale creştinilor devotaţi.

Articolul continuă după reclamă

"Nimeni de aici nu vrea să interzică nimic, nimeni nu vrea să pedepsească pe cineva. Mizăm mai degrabă pe înţelegere", a spus el.

Gestul prin care Nmecha îşi sărbătoreşte frecvent golurile, luându-şi o coroană imaginară de pe cap şi aşezând-o pe teren, în faţa sa, în timp ce stă în genunchi, a fost aspru criticat, inclusiv de către departamentul pentru suporteri al clubului Dortmund.

Jucătorul a explicat că gestul semnifică "depunerea Ťcoroaneiť mele în faţa Regelui care va veni, îndreptând atenţia către Iisus, speranţa şi puterea mea'.

Acest gest este utilizat de reţeaua "Ballers in God", care a fost criticată din cauza unor declaraţii homofobe şi transfobe făcute de membrii săi.

"Ballers in God" este o reţea de fotbalişti creştini, fondată în 2015, care înregistrează şi distribuie pe reţelele de socializare numeroase astfel de momente de sărbătorire.

"Dacă privesc valorile pe care le susţin ei, constat că valorile fundamentale ale Borussiei Dortmund şi principiile de bază ale 'Ballers in God' nu sunt compatibile", a afirmat Watzke.

Nmecha a mai fost criticat anterior pentru conţinutul cu caracter religios postat pe reţelele de socializare, considerat de unii ca fiind homofob. Jucătorul a respins aceste acuzaţii.