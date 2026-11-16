Taxa care a stârnit un scandal în Sectorul 1. Prefectura Capitalei a intervenit după sesizarea USR

USR Sector 1 a anunţat că locuitorii din Sectorul 1 al Capitalei nu mai vor fi nevoiţi să achite taxa de salubrizare în valoare de 9,99 lei de persoană, comunicată de administraţia locală pentru anul viitor. Prefectura Municipiului Bucureşti a atacat decizia Consiliului Local, după ce USR Sector 1 a constatat nereguli în procesul de adoptare, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al USR Sector 1, hotărârea a fost adoptată la finalul lunii septembrie, iar Primăria Sectorului 1 anunţase că, începând cu 1 ianuarie, fiecare persoană care locuieşte în sector urma să plătească 9,99 lei pentru serviciile de salubrizare.

În urma sesizării formulate de USR Sector 1, Prefectura a solicitat şi analizat documentele care au stat la baza deciziei. În urma verificărilor, instituţia a constatat că hotărârea a fost adoptată fără aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, motiv pentru care a decis să o atace în instanţă.

"Prefectura Capitalei ne-a dat dreptate şi a atacat în instanţă hotărârile privind salubrizarea, după sesizarea USR Sector 1. Vorbim despre decizii care au produs un prejudiciu de zeci de milioane de lei bugetului local, bani plătiţi unor firme de casă. Banii Sectorului 1 nu sunt un cec în alb! Sper ca nimeni din administraţie să nu încerce să forţeze legea sau să recurgă la practici care ar putea atrage răspunderea penală, inclusiv pentru trafic de influenţă sau abuz în serviciu", a declarat Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1, citată în comunicat.

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USR Sector 1 va continua să monitorizeze deciziile administraţiei locale care afectează bugetul şi interesele locuitorilor, va urmări în continuare evoluţia proceselor şi va solicita verificarea plăţilor efectuate în baza hotărârilor contestate, precum şi recuperarea eventualelor prejudicii de la persoanele responsabile, în condiţiile legii.

Primăria Sectorului 1 a anunţat că taxa nu a fost anulată

Primăria Sectorului 1 a anunţat luni că taxa de salubritate din Sectorul 1 nu a fost anulată şi că Prefectura Capitalei nu a atacat hotărârea prin care a fost instituită.

Conform unui comunicat al autorităţii locale, informaţiile apărute recent în presă potrivit cărora Prefectura Municipiului Bucureşti ar fi anulat hotărârea Consiliului Local Sector 1 prin care a fost instituită taxa de salubritate sunt eronate.

"Taxa de salubrizare a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 341 din 22 octombrie. Această hotărâre nu a fost atacată de Prefectură şi nu este suspendată. Pentru introducerea taxei, Primăria Sectorului 1 a solicitat şi a obţinut acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Prin urmare, taxa rămâne în vigoare şi se va aplica începând cu 1 ianuarie 2027", a precizat Primăria Sectorului 1.

Taxa de salubritate se aplică de la 1 ianuarie 2027. Locuitorii Sectorului 1 vor plăti 9,99 lei pe lună pentru fiecare persoană declarată. Valoarea totală a taxei este de 22,20 lei pe lună de persoană, iar diferenţa este suportată din bugetul Primăriei Sectorului 1.