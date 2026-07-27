Clasament WTA, 27 iulie 2026: Jaqueline Cristian revine în TOP 40 mondial, fără să joace

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 27 iulie 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că Jaqueline Cristian este una dintre performerele săptămânii.

Deşi a luat o pauză de tenis şi a suferit o intervenţie chirurgicală la genunchi, Jaqueline Cristian a profitat de punctele pierdute de britanica Emma Răducanu şi chinezoaica Xinyu Wang şi a urcat două poziţii în ierarhia WTA, revenind între primele 40 de jucătoare ale lumii. Concret, sportiva noastră a urcat pe locul 39 mondial, cu 1.256 puncte.

Jaqueline Cristian este a doua "rachetă" a României, lideră rămânând Sorana Cîrstea, sportivă care staţionează pe locul 17 mondial, cu 2.502 puncte. Podiumul româncelor este completat de Elena Gabriela Ruse, sportivă care a pierdut două poziţii şi a retrogradat pe locul 75 mondial, cu 941 puncte.

La nivel înalt nu s-au efectuat modificări de poziţii, astfel că TOP 10 WTA le cuprinde, în continuare, pe: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 8.550 puncte, 2. Elena Rybakina (Kazahstan) - 8.056 puncte, 3. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 6.300 puncte, 4. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 5.649 puncte, 5. Mirra Andreeva (Rusia) - 5.293 puncte, 6. Karolina Muchova (Cehia) - 5.168 puncte, 7. Linda Noskova (Cehia) - 5.016 puncte, 8. Iga Swiatek (Polonia) - 4.539 puncte, 9. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 4.353 puncte, 10. Elina Svitolina (Ucraina) - 4.351 puncte.