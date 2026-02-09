Clasament WTA, 9 februarie 2026: Sorana Cîrstea urcă cinci locuri, după victoria de la Transylvania Open

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 9 februarie 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că Sorana Cîrstea este una dintre marile performere ale săptămânii.

Sorana Cîrstea a urcat pe locul 31 mondial, în clasamentul WTA din 9 februarie 2026 - Profimedia

Concret, după ce a câştigat Transylvania Open, 6-0, 6-2, în finala cu Emma Răducanu, Sorana Cîrstea a urcat nu mai puţin de cinci poziţii în clasamentul WTA, ajungând pe locul 31 mondial şi devenind cea mai bine cotată jucătoare a României.

Sorana a depăşit-o pe Jaqueline Cristian, care a coborât o poziţie, până pe locul 36 mondial, cu 1.307 puncte. Podiumul româncelor este completat de Elena Gabriela Ruse, care staţionează pe locul 72 mondial, cu 892 puncte.

La nivel înalt, Elina Svitolina, din Ucraina, locul 9 mondial, şi rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 10 mondial, au câştigat câte o poziţie, profitând de retrogradarea elveţiencei Belinda Bencic până pe locul 11 mondial.

TOP 10 WTA arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 10.990 puncte, 2. Iga Swiatek (Polonia) - 7.978 puncte, 3. Elena Rybakina (Kazahstan) - 7.523 puncte, 4. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 6.680 puncte, 5. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 6.423 puncte, 6. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 6.103 puncte, 7. Mirra Andreeva (Rusia) - 4.731 puncte, 8. Jasmine Paolini (Italia) - 4.267 puncte, 9. Elina Svitolina (Ucraina) - 3.205 puncte, 10. Ekaterina Alexandrova (Rusia) - 3.200 puncte.

