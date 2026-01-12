Clasament WTA, 12 ianuarie 2026: Coco Gauff revine pe podium

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 12 ianuarie 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că una dintre performerele săptămânii este Coco Gauff, din Statele Unite ale Americii.

Coco Gauff, din Statele Unite ale Americii, a urcat pe locul 3 mondial în clasamentul WTA din 12 ianuarie 2026 - Profimedia

Coco Gauff a revenit între primele trei jucătoare ale lumii, profitând de pasul greşit făcut de americanca Amanda Anisimova, sportivă care a fost eliminată încă din optimi la Brisbane, 4-6, 3-6, cu Marta Kostyuk, din Ucraina.

Au mai urcat câte o poziţie în clasamentul WTA şi Jasmine Paolini (Italia) şi Mirra Andreeva (Rusia), ambele reuşind să o depăşească pe americanca Madison Keys, dar şi elveţianca Belinda Bencic, sportivă care revine în TOP 10 mondial.

TOP 10 WTA, la momentul actual, arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 10.990 puncte, 2. Iga Swiatek (Polonia) - 8.328 puncte, 3. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 6.423 puncte, 4. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 6.320 puncte, 5. Elena Rybakina (Kazahstan) - 5.850 puncte, 6. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 5.453 puncte, 7. Jasmine Paolini (Italia) - 4.267 puncte, 8. Mirra Andreeva (Rusia) - 4.232 puncte, 9. Madison Keys (Statele Unite ale Americii) - 4.003 puncte, 10. Belinda Bencic (Elveţia) - 3.512 puncte.

Lidera jucătoarelor române este Jaqueline Cristian, sportivă care a urcat o poziţie în clasamentul WTA din această săptămână şi a ajuns până pe locul 37 mondial, cu 1.324 puncte. Jaqueline Cristian este urmată de Sorana Cîrstea, care staţionează pe locul 41 mondial, 1.249 puncte, şi de Elena Gabriela Ruse, care a urcat şase poziţii, până pe locul 79 mondial, cu 849 puncte.

