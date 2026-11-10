Cristi Chivu a fost premiat la Parma. Ce distincţie i s-a oferit

„Sunt recunoscător pentru încrederea pe care mi-a acordat-o clubul Parma; mi-am asumat o mare responsabilitate, având în vedere obiectivul pe care trebuia să-l atingem. Aş spune că totul a mers bine datorită muncii depuse şi umilinţei. Întoarcerea aici este o emoţie pură, trebuie să o spun, trebuie să recunosc. A devenit «a mea» datorită a ceea ce am vrut să ofer. Am vrut să fiu cât se poate de profesionist, pentru că echipa merită să joace pe scene importante”, a declarat Chivu, care a primit distincţia în cadrul ceremoniei celei de-a 48-a ediţii a premiului „Sport Civiltà”.

Chivu a antrenat echipa Parma în partea secundă a sezonului 2024/2025 şi a reuşit salvarea de la retrogradare. Din 2025, el a preluat echipa Inter Milano, reuşind eventul în sezonul trecut.

Intervievat pe scena Teatrului Regio, antrenorul echipei Inter a adăugat: „Derby-urile pierdute? Sunt meciuri pe care trebuie să le joci. Sezoanele sunt lungi, ştii că există mereu suişuri şi coborâşuri, ştii că e nevoie de multă muncă, răbdare, sacrificii; e nevoie şi de cultura de a şti să te ridici şi de a şti să fii alături de ceilalţi, de a avea acelaşi obiectiv. Şi să faci totul pentru a-l atinge, conştient de faptul că poţi cădea, dar este important şi modul în care reacţionezi. Nu ne entuziasmăm când lucrurile merg bine, la fel cum nu ne lăsăm cuprinşi de depresie când nu merg bine. Continuăm să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a menţine acea competitivitate necesară pentru a duce la bun sfârşit un sezon pe care vrem să-l facem important”.