Carlos Alcaraz şi-a continuat duminică seria de succese, învingându-l pe Ben Shelton cu 7-6 (5), 7-5 în finala Mastersului de la Paris, duminică, şi câştigând astfel al doilea titlu consecutiv şi al cincilea din acest an, relatează AP, citaţi de News.ro .

Alcaraz l-a învins pe Shelton în finala Masters-ului de la Paris. Este al cincilea său titlu din acest an - ATP Facebook

Este cel de-al 29-lea titlu din cariera lui Alcaraz, care a venit la scurt timp după victoria sa de duminica trecută de la Viena. Luna trecută a câştigat Japan Open, deşi abia se întorsese pe teren la sfârşitul lunii august, după o accidentare la încheietura mâinii drepte. În acest an, el a mai triumfat la Doha şi la Australian Open.

Spaniolul, cap de serie numărul doi, şi-a întins braţele larg în semn de bucurie după ce şi-a asigurat victoria la a doua minge de meci. Câştigătorul a şapte titluri de Grand Slam a afişat un zâmbet larg şi a părut pentru o clipă că îi dau lacrimile după ce a obţinut al nouălea titlu de Masters şi primul la Paris.

„Este ceva ce urmăream de mult timp. Unele dintre cele mai dure înfrângeri pe care le-am suferit vreodată în carieră le-am avut aici”, a spus Alcaraz. „În sfârşit, am ajuns la nivelul meu aici. Am găsit calea potrivită şi modul corect de a face lucrurile.”